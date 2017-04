Corte niega 14 nulidades de Pretelt y continuará juicio en su contra

Al frente de las mismas sillas en las que por más de 8 años y medio participó como magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se presentó este martes para responder en la audiencia preparatoria del juicio que se sigue en su contra por el caso Fidupetrol.



Pretelt se sentó en el banquillo de los acusados acompañado por su abogado Abelardo de la Espriella y una abogada auxiliar, mientras al frente se encontraban 8 de los 9 magistrados de la Sala Penal, quienes en la audiencia le informaron que negaron las 14 peticiones que su defensa había presentado para intentar tumbar el proceso.

La audiencia comenzó a las 2 y 45 con la intervención del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya en la que recordó que Pretelt fue acusado por la Cámara de Representantes, acusación que fue avalada por el Senado por el delito de concusión.



Esto se dio por, dijo el magistrado, "haber solicitado la suma de 500 millones de pesos para adelantar gestiones en la Corte Constitucional e influir en una tutela promovida por Fidupetrol".



Lo primero que hizo la Corte en esta audiencia fue establecer si el proceso de acusación que se hizo en el Congreso contra Pretelt fue legítimo, o si se debía anular el caso como lo pidió la defensa.

Análisis de nulidades

La Corte dijo que el hecho de no haberse sometido el proceso a reparto, argumento que había dado la defensa para que se caiga el caso, no es motivo de nulidad porque ese es un proceso administrativo. "La competencia, como se ha dejado visto, no se adquiere por un reparto sino que es un mandato legal".



La defensa también había dicho que hubo ausencia de debate en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de acusación. La Corte tampoco aceptó esta nulidad porque asegura que una vez proyectado el documento de acusación el presidente del Senado sí abrió el debate, y "si los comisionados no intervinieron no fue por falta de oportunidad sino porque voluntariamente se abstuvieron de hacerlo".

El magistrado Acuña dijo que lo mismo ocurrió en la Cámara de Representantes, en donde también se abrió el debate y luego se procedió a la votación. Por eso dijo que la solicitud de nulidad de la defensa de Pretelt al respecto "resulta infundada".



Pretelt también dijo que no hubo correspondencia al número de asistentes y el de votos depositados en la Cámara, por lo que a su juicio también se debía tumbar su proceso. La Corte dijo que en este caso no puede saber lo que realmente ocurrió pues no hay registro de cuántos representantes acudieron, ni cuántos se abstuvieron de votar. Dice el magistrado Acuña que solo hay un acta que indica que se inscribieron 161 y votaron 141.



La defensa de Pretelt también había pedido la nulidad afirmando que hubo irregularidades en los trámites de impedimentos de los congresistas. En este caso la Corte dice que la defensa está pidiendo anular el caso porque no comparte las decisiones que se tomaron sobre los impedimentos. Agrega que sólo cuando se acredita que los funcionarios actuán con sesgo o parcialidad se puede pedir la nulidad, algo que aquí no se mostró.



La defensa del suspendido magistrado Pretelt sostuvo que en el Cámara se aceptaron pruebas cuando no era el momento indicado. Entre las pruebas que controvirtió se encuentra una inspección que en su momento hizo el CTI. La Corte dice que la defensa no explica cómo esto afectó el derecho a defenderse, y dice que la orden para realizar esa prueba fue legítima.



El abogado Abelardo de la Espriella también había pedido la nulidad afirmando que en la sección tercera se cerró el debate antes de tiempo. Al respecto la Corte asegura que esa nulidad no procede porque no hubo ninguna irregularidad al respecto.



La octava petición de nulidad de Pretelt se dio al descalificar las pruebas de la resolución de acusación en su contra. La Corte dijo que esto no es motivo de nulidad pues en la Cámara se cumplió con la narración sucinta de los hechos, la evaluación de las pruebas, calificación jurídica de los hechos y se le dio respuesta a las alegaciones de las partes.

Pretelt también dijo que no hubo correspondencia al número de asistentes y el de votos depositados en la Cámara, por lo que a su juicio también se debía tumbar su proceso FACEBOOK

TWITTER

La Corte también desestimó la nulidad del abogado De la Espriella, quien decía que no se le permitió intervenir en la Cámara. Para el magistrado Acuña la posibilidad de intervenir la debe decidir de forma autónoma esa corporación.



El magistrado Pretelt también pidió anular el caso afirmando que primero debió existir en su contra un juicio político. La Corte dice que ese "entendimiento es equivocado" pues en la Corte Suprema "el juzgamiento se inicia con la acusación aprobada por el Senado y no con un fallo de responsabilidad política".



Sobre la solicitud de nulidad número 11 que presentó Pretelt que indica que las actas no tenían toda la información, la Corte dice que si bien una de las actas carecía de firmas, el audio de las sesiones también es una prueba, por lo que la ausencia de firmas no genera nulidad.



Pretel dijo que el representante investigador terminó el proceso sabiendo que luego le iba a formular acusación al abogado Víctor Pacheco, sabiendo que en ese caso se iban a revelar elementos de prueba. No obstante, la Corte no le dio crédito a ese argumento.



Además, la defensa también dijo que no hubo un plazo razonable para adelantar su proceso. La Corte no le dio la razón pues indicó que en el caso de Pretelt el caso se inició el 20 de marzo del 2014 y se clausuró el 4 de junio, cuando habían transcurrido dos meses y 15 días, "tiempo muy superior al legalmente previsto -30 días- para la etapa de instrucción".



La Corte también dice que las razones de la defensa para presentar la solicitud de nulidad número 14 también son equivocadas. Esa nulidad se relaciona con un testimonio que se tomó de Fátima María Rodríguez, sin que, según la defensa, el delegado del ente acusador tuviera facultades, y porque se hizo sin citar al defensor.



En términos generales el magistrado Acuña dijo que las fases de instrucción y juzgamiento no son autónomas sino que son un todo en el proceso. "Para que el juzgamiento sea legítimo debe contar con una parte instructiva válida, sin vicios". En este caso la Corte encontró que todo el proceso que se surtió en la Cámara de Representantes y el Senado fue legítimo.



El magistrado también señaló que las garantías mínimas son una obligación sin importar de cuál es el órgano que juzga. Recordó que las nulidades en estos casos se pueden presentar por falta de competencia, irregularidades que afectan el debido proceso o violación del derecho a la defensa.



Además, ante 8 de los 9 magistrados, Acuña dijo que en este caso la Cámara señaló a Pretelt del delito de concusión que requiere que el agente sea un servidor público que haya abusado de su función, y dijo que es un delito que contempla penas de prisión. El magistrado recordó que la Sala Penal es competente para juzgar por delitos comunes, por lo que puede juzgar al presidente de la República y a altos funcionarios como los magistrados de las altas cortes, y el Fiscal General.

Las pruebas que pedirá la Corte

La Corte ordenó escuchar en juicio el testimonio de Víctor Pacheco, el exmagistrdo Rodrigo Escobar Gil, el accionista de Fidupetrol Helbert Otero, Abel Guillermo Caballero, y el exmagistrado Mauricio González para que aclare lo que pasó en un almuerzo que sostuvieron. También será llamado a declarar el abogado Fernando Mendoza para aclarar la relación de Pretelt y Pacheco.



La Corte negó como pruebas el testimonio de Pretelt en la audiencia afirmando que es improcedente, pues aquí su oportunidad de hablar es en indagatoria y ampliación de la indagatoria.



También negó el testimonio de Ilacema Bula, pues " si la solicitud dineraria ocurrió en el apartamento en Bogotá, y la testigo puede hablar de hechos en Barranquilla, no se sabe qué puede ella corroborar", dice la Corte.



Además negó la petición para que fueran escuchados sus excompañeros de la Corte Constitucional, y el de la secretaria general de la Corte Martha Victoria Sáchica, así como el de la excontralora Sandra Morelli.



Según Pretelt, Morelli le había advertido que detrás de Fidupetrol había actos de corrupción sobre la actuación del entonces gobernador de Casanare.



Dentro de las pruebas que la Corte negó también está un careo que había pedido la defensa entre Pretelt y Pacheco.

La respuesta de De La Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende a Pretelt, aceptó la decisión de la Corte Suprema de negar todas sus solicitudes de nulidad.



Sin embargo, presentó un recurso de resposición ante la negativa de una de las pruebas. La defensa había pedido la inspección judicial de un proceso penal adelantado por el juzgado 23 penal del circuito en contra del abogado Rodrigo Escobar Gil.



Así presentó la reposición para que se le permita tener acceso a todas las pruebas, escrito de acusación y audiencia de imputación y acusación de Rodrigo Escobar Gil.



Dice que hay una prueba clave que es un mensaje entre Rodrigo Escobar y Mauricio González. "El almuerzo fue coordinado de manera conjunta. Esto esclarecerá quién fue el que realmente convocó a ese almuerzo", dijo De la Espriella. "Este mensaje establecerá que el almuerzo fue coordinado por Rodrigo Esobar en el que se abordaron temas sociales y académicos", dijo.



A su turno Pretelt dijo que no tiene nada que decir y se abstuvo de hablar en la audiencia.



JUSTICIAjusticia@eltiempo.com