Dos elecciones claves en el proceso de Álvaro Uribe

Tras la decisión del expresidente Álvaro Uribe de recular en su renuncia al Senado por la decisión de la Corte Suprema de llamarlo a indagatoria, el futuro de su proceso por soborno y fraude procesal se jugará, en buena medida, en dos canchas.

La primera es en la misma Corte, que desde hace casi tres meses tiene en sus manos la lista de candidatos que le envió el Consejo Superior de la Judicatura con 90 nombres de los que deben salir los dignatarios que ocuparán las seis nuevas magistraturas en la Sala Especial de Instrucción, y las tres de la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia.



Esas dos nuevas salas se encargarán de las investigaciones y de los juicios en primera instancia contra los congresistas, pero aún no han sido conformadas en su totalidad.



Esto, pese a que el mismo alto tribunal dijo en su momento que el tema estaría resuelto en abril, ante la necesidad de que los procesos que se llevan en la Corte Suprema se puedan adelantar con las nuevas reglas de juego que fueron aprobadas en febrero cuando entró en vigencia la ley de doble instancia para aforados.



Los tres magistrados recusados por la defensa de Uribe hacen parte de la Sala Penal, que por efectos de la ley que creó la doble instancia en esos procesos solo conocerá los casos en los que haya acusación y, por ende, un primer fallo.



Lo que ha venido pasando es que como la norma no previó un periodo de transición para que la Sala Penal entregara sus procesos a las nuevas instancias, los actuales magistrados tomaron la decisión de seguir trabajando bajo las reglas antiguas, en el entendido de que los procesos no podían quedar congelados ya que no se podía frenar la administración de justicia.



Es por esto que, por ahora, los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, quienes conforman la Sala de Instrucción número dos, siguen llevando el caso contra Uribe y el senador Álvaro Hernán Prada, a quienes llamaron a indagatoria por supuesta manipulación de testigos.



El proceso de elección está así: En la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia han sido elegidos, por ahora, dos magistrados: Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas. Aún no ha sido elegido el tercer magistrado de esa Sala, y aunque a las Salas Plenas se ha llevado el nombre de Miriam Ávila Roldán, no ha conseguido los 16 votos (de 23 posibles) que se necesitan para ser elegida como magistrada.



Y en la Sala de Instrucción, que sería la que llevaría el proceso de Uribe cuando esté conformada, aún no ha sido elegido ninguno de sus seis magistrados.



Este jueves, según fuentes del alto tribunal, los magistrados se reunirán en Colsubsidio Bellavista para intentar llegar a un acuerdo sobre el nombre que falta en la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia, y sobre las seis vacantes de la Sala de Instrucción.

La segunda elección clave dentro del caso Uribe se dio en el Congreso, y es la de los miembros de la Comisión de Acusaciones.



Esa es la instancia que se encarga de investigar a los más altos dignatarios del Estado (Presidente, Fiscal y altos magistrados).



Como el expresidente Uribe ha señalado al presidente de la Corte, el magistrado José Luis Barceló, y a varios de sus colegas de supuestamente mover el proceso en su contra y de filtrar piezas procesales, se da por descontado que a la Comisión podrían llegar denuncias contra los miembros del alto tribunal por parte del uribismo.



La semana pasada la elección de los miembros de la Comisión de Acusación (que tiene 16 integrantes) generó discordia en el Congreso, pues algunos representantes aseguraban que el Centro Democrático estaba intentando frenar la partricipación de la oposición y tener un control sobre esa instancia judicial del Congreso.



Finalmente las mayorías en esa Comisión quedaron en el Uribismo: El Centro Democrático quedó con cuatro representantes en la Comisión de Acusaciones. También quedaron tres representantes de Cambio Radical, tres del partido Liberal, dos del partido Verde, dos de la U, y dos del Conservador.



