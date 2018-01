Doble instancia empezaría a funcionar con magistrados provisionales

El nombramiento, en las próximas dos semanas, de nueve magistrados en provisionalidad para la Corte Suprema de Justicia es parte del plan de choque que está siendo definido por las carteras de Justicia y Hacienda, el Consejo Superior de la Judicatura y la misma Corte Suprema, para garantizar la existencia de la doble instancia a los investigados por el alto tribunal.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, se adelantaron dos reuniones en las que se definió que el Ministerio de Hacienda destinará de forma inmediata 13.500 millones de pesos para permitir la contratación de magistrados temporales, y la apertura de la convocatoria de los funcionarios titulares de las dos nuevas salas.



De acuerdo con el Acto Legislativo 01 del 2018, que entró en vigor el jueves pasado, las dos nuevas salas se encargarán de realizar la instrucción y resolver en primera instancia los casos que estudie el alto tribunal a partir de la fecha de promulgación, es decir, el 18 de enero de este año.



Gil aseguró que pese a las alarmas que prendió el tema en la Corte, por la inmediatez que exige la norma para garantizar ese derecho a los procesados, no era deber del Legislativo conceder un periodo de transición para la conformación de las salas.



“No es esencia de las leyes dar un plazo para empezar a andar”, por eso, dijo, se están dando fórmulas que permitan que el sistema entre a operar lo más pronto posible y sin mayores traumatismos.



Un magistrado de la Corte Suprema aseguró, sin embargo, que lo “lógico” era que se concediera un periodo de gracia para conformar la nueva estructura sin poner en entredicho la competencia de la Sala Penal para seguir con los 460 procesos que tiene en este momento.



“Pero dadas las circunstancias –aseguró–, la Sala Penal está dispuesta a poner todo de su parte para salir de este atolladero, incluso cediendo parte del presupuesto que tenía destinado para descongestión”.



Aunque la Sala no ha definido una posición absoluta, la fuente del alto tribunal afirma que por principio de derecho, el grupo actual de nueve magistrados sigue teniendo competencia para actuar porque “el juez no puede aducir que hay un vacío jurídico para dejar de aplicar la justicia”.



“Lo que se está garantizando es la doble instancia de las sentencias condenatorias. Y en este momento ese sería el único punto pendiente; es decir, la Corte no puede dictar sentencias de única instancia, pero sí seguir con las instrucciones”, dijo.



Por su parte, Telésforo Pedraza, que fue ponente del proyecto en la Cámara de Representantes, afirmó que “hubo mucho afán de tramitarlo por presión de la Corte Constitucional y del Ministerio de Justicia”, y que esa es la razón por la que no se estableció en la ley un periodo para tramitar el nombramiento de los nuevos magistrados.



En todo caso, indicó: “es de suponer que los procesos que ya venía adelantando la Corte se tendrán que tramitar como antes y la doble instancia aplicaría de ahora en adelante”.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET