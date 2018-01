Segunda instancia tiene en el limbo los procesos a aforados

El jueves, en la instalación de una nueva audiencia contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt por supuestamente exigir 500 millones de pesos para torcer un fallo de tutela, el acusado fue notificado oficialmente de que su caso se convirtió en el primero cobijado por la reforma constitucional que creó la doble instancia para los juicios en la Corte Suprema.

Ese mismo día, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, promulgó el acto legislativo que cambia las reglas de los procesos contra congresistas y otros aforados en la Corte y que les da por primera vez la posibilidad de apelar condenas.



Pero lo que en el papel es un avance en el debido proceso –la doble instancia es una garantía universal para los condenados– tiene encendidas las alarmas en la Corte. No solo porque esa reforma, que fue promovida por el mismo tribunal, terminó aprobada a pesar de que la Corte pidió retirarla en medio del escándalo del ‘cartel de la toga’, sino porque el Congreso ‘olvidó’ un detalle clave: establecer una transición entre la implementación de los cambios y el sistema actual.



Lo que eso significa es que como el acto legislativo ya rige, quedaría en el aire la competencia de la Sala Penal de la Corte sobre 460 procesos (352 investigaciones e indagaciones y 94 juicios), entre ellos los de los ‘Ñoños’ por el escándalo de Odebrecht y los sobornos en la Corte Suprema.



Este viernes, en un comunicado, el procurador Fernando Carrillo aseguró: “La Sala Penal no pierde la competencia para continuar con los procesos que tramita actualmente como parte de esta lucha contra la corrupción, y así la mantendrá hasta tanto se implemente y ponga en marcha el nuevo esquema institucional”. De hecho, Carrillo urgió al Gobierno y a la Judicatura para que cuanto antes se conformen las dos nuevas Salas (de Instrucción y de Primera Instancia), que tendrán tres y seis magistrados, respectivamente.



En el nuevo esquema, la actual Sala Penal (que hoy se reparte las funciones de investigar y juzgar) solo conoce los procesos cuando los fallos son apelados.



Para la Corte es claro que cualquier decisión que se tome de aquí en adelante en los procesos penales tiene doble instancia. Pero, a pesar de la posición de la Procuraduría, los magistrados no tienen tan claro qué pasa con los procesos que están en investigación y tampoco quién revisaría eventuales condenas que se impongan en los que ya están en juicio.



Algunos magistrados han planteado a sus pares la duda de si deben dejar congelados los casos mientras se realiza la convocatoria y elección de los magistrados de las dos salas. Esto puede tomar meses porque se necesita que el Gobierno destine los recursos y el Consejo Superior de la Judicatura haga el concurso del que saldrá la lista de la cual, a su vez, la Sala Plena de la Corte Suprema elegirá a sus nuevos 9 miembros.



En su comunicado, el Procurador “criticó que con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2018 se pretenda frenar la continuidad de los procesos”. El hecho es que la Sala Penal se reunió esta semana para discutir qué van a hacer con las investigaciones por los escándalos en las que, además, se estaban preparando nuevas órdenes de captura. Asimismo, la Sala Penal debe decidir si cambia su jurisprudencia y por primera vez concede beneficios penales por colaboración, esto en el caso del ‘Ñoño’ Bernardo Miguel Elías y su ‘ventilador’ por el caso Odebrecht.



Tampoco hay certeza sobre cómo se procederá si la Comisión de Acusación decide acusar al poderoso expresidente de la Corte Leonidas Bustos y al actual magistrado Gustavo Malo, quienes serían en ese escenario juzgados por la Sala Penal. Por solicitud del magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Corte abordó el tema y no logró consenso.



Para algunos de los nueve magistrados es claro que la Sala sigue siendo competente, pero otros consideran que la entrada en vigor del acto legislativo creó un vacío que podría llevar a demandas sobre la legitimidad de cualquier decisión.



La interinidad juega en favor de los procesados. Incluso se podría dar una cascada de libertades por vencimiento de términos. Además de la logística para tener los nuevos magistrados, hace falta que el Congreso apruebe una ley estatutaria que reglamenta el acto legislativo, que fue presentada al tiempo con la reforma constitucional y establecía el régimen transitorio. El proyecto no avanzó y ahora, en pleno año electoral, la posibilidad de que salga en el primer semestre es, por lo menos, remota.



Abogados consultados por este diario dijeron que ya están preparando sus cartas para controvertir las actuaciones de la Corte en caso de que siga adelante con los procesos que tiene sin acoger la nueva estructura. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, señaló: “Como el acto legislativo no creó ninguna transitoriedad, es claro que los magistrados perdieron su competencia. Los casos de la Sala Penal están paralizados”.



En contravía, el penalista Camilo Burbano aseguró que “si la Sala Penal pierde la competencia, implicaría el retraso injustificado en los procesos, lo que no solo afecta a la sociedad, sino a los mismos investigados”.



Otro abogado, cuyo cliente ya está en juicio, afirmó que en su caso la segunda instancia la deberán decidir conjueces, pues los actuales miembros de la Sala Penal “ya conocieron el caso y deben declararse impedidos”.



El exmagistrado José Gregorio Hernández dice que habría una salida de emergencia: que la Sala Penal modifique su reglamento y se divida no en dos subsalas, sino en tres de tres, para investigar y juzgar en primera y segunda instancia.

Jorge Pretelt

El proceso contra el exmagistrado de la Corte Constitucional por supuestamente exigir 500 millones de pesos a Fidupetrol para favorecerla en una tutela se encuentra en etapa de juicio. En el caso ya han declarado varios testigos, entre ellos el abogado Víctor Pacheco, quien señaló al exmagistrado de exigirle la supuesta coima. Exdirectivos de Fidupetrol han dicho que tal exigencia nunca se dio.

Bernardo Elías Vidal

El senador, investigado por la repartija de sobornos de la multinacional Odebrecht, se declaró culpable a finales del año pasado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Fue citado el próximo martes para que se defina si es posible una negociación frente a los otros dos delitos por los que es investigado: concierto para delinquir y tráfico de influencias.

Musa Besaile

El senador es investigado por entregarle 2.000 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno para que la Corte Suprema frenara una orden de captura en su contra por ‘parapolítica’.



Aunque esta semana la Corte negó la posibilidad de volver a la etapa de pruebas en su caso, el alto tribunal y la defensa de Besaile evalúan una posible colaboración en el escándalo de corrupción en la Corte.

