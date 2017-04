'En principio el Marco Jurídico para la Paz se planeó distinto'

Durante el conversatorio sobre los efectos de la Justicia Especial para la Paz y la Justicia Ordinaria, organizado por la Corporación Excelencia en la Justicia, Mónica Cifuentes, exasesora jurídica del proceso de paz afirmó que en principio el Marco Jurídico para la Paz se había planeado distinto.

Inicialmente, según explicó Cifuentes, el estándar que se tenía era la privación de la libertad para los guerrilleros, con una pena de 5 a 8 años para los máximos responsables. Sin embargo, cuando se les presenta ese modelo a las Farc la respuesta fue que "ninguna guerrilla se ha desmovilizado en el mundo para ir a la cárcel".



Además, Cifuentes dijo que en principio se vio que Justicia y Paz estaba congestionado y que en ese sistema se habría tardado 100 años lograr condenar a los postulados. Por eso, dijo que se planteó primero el Marco Jurídico para la Paz que "fue un modelo que cumplía lo primero que habíamos analizado que era llevar a la justicia los hechos más graves, representativos y a los máximos responsables".



Dijo también que la primera interacción grande de la Justicia Especial para la Paz (JEP) con la justicia ordinaria será la responsabilidad que se les dio a los jueces de conceder las amnistías por delitos políticos y por los casos ampliados que no deben ir al sistema de la JEP. Una segunda parte es la que tendrá que ir a la JEP para establecer si tuvieron relación con el conflicto, dijo Cifuentes.



Cifuentes también dijo que hay cierta resistencia de parte de los jueces para aplicar la ley porque ellos han sido quienes han condenado a los guerrilleros y ahora deben dar las amnistías. Incluso los jueces han hablado de paros por lo que el Gobierno les acaba de trasladar 5.000 millones de pesos para descongestionar los procesos.



Por su parte, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó que cuando se iba perfilando la Justicia Especial para la Paz no se era muy consciente sobre cómo iba a ser su relación con la justicia ordinaria. "Cada vez vemos que aparecen más relaciones y no sabemos hasta qué punto están establecidos esos dos contactos entre las dos justicias", dijo.



Borrero agregó que esa relación no se agota con la JEP, sino que va desde la elaboración de entrega de información a la JEP hasta la aplicación de la amnistía, así como los procesos por reincidencia.



A su turno, Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, manifestó que "lo que hace el Consejo de Estado en materia de reparaciones por daños no tiene nada que envidiarle a la Corte Interamericana", dijo. Por eso estableció que se debe a reconstruir esa relación con el criterio de que la JEP va a tener un marco normativo de corpus iuris de derechos humanos.



En resumen, Rojas dice que la JEP debería retomar lo que el Consejo de Estado ha marcado en materia de justicia contenciosa administrativa en sanciones por violaciones derechos humanos.



