Demandas contra el extinto DAS se acercan al billón de pesos

El 16 de septiembre del 2005, cuatro agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajaron de un taxi en una vereda de Girón, Santander, a cuatro comerciantes de esa región, los montaron en dos vehículos con vidrios polarizados, los esposaron, los golpearon, les quitaron el dinero y otros objetos de valor que llevaban, y horas más tarde los liberaron cerca de Floridablanca luego de amenazarlos de muerte si denunciaban lo sucedido.



Por cuenta de esa situación, el año pasado el Consejo de Estado le ordenó a la Nación pagar una indemnización de 15 salarios mínimos por perjuicios morales a una de las víctimas de la agresión.

En el fallo, el tribunal concluyó que el operativo llevado a cabo por los agentes del DAS, “fue a todas luces y abiertamente ilegal, arbitrario, irregular y desconocedor de todos los protocolos internos de la entidad”.



La cifra en esta demanda no es significativa; sin embargo, es solo una de las 1.100 reclamaciones que hay contra la nación por presunta responsabilidad del DAS en situaciones o conductas irregulares y que tienen pretensiones por 866.629 millones de pesos.



Y es que seis años después de la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el país sigue pagando los efectos de los excesos de la entidad que fue eliminada por las interceptaciones ilegales que realizó en contra de magistrados, políticos, periodistas y líderes sindicales.



De acuerdo con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el país ha resultado condenado en los últimos dos años a pagar más de 20.000 millones de pesos en sentencias contra el DAS.



Conductas irregulares de sus funcionarios, detenciones ilegales o faltas en su labor de brindar seguridad corresponden a gran cantidad de los procesos judiciales.



En un fallo de diciembre del 2016, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una suma superior a los 700 millones de pesos por la muerte de Jorge Castillo Rojas, director de la seccional Cauca del DAS, quien falleció en un atentado con explosivos en su casa en Popayán. En los hechos resultó herido Juan Pablo Peña, un joven que transitaba por el lugar.



De acuerdo con el tribunal, el DAS falló en su misión de proteger al funcionario, principalmente porque la casa que le asignaron “no cumplía con las especificaciones de seguridad necesarias”.



Aunque en la mayoría de procesos de privación injusta de la libertad ha terminado absuelto el DAS y condenada la Rama Judicial, porque es la corporación que toma las decisiones de fondo, muchas detenciones injustas tuvieron como origen informes del ente.



Por ejemplo, hace exactamente un año, el máximo tribunal de lo contencioso condenó a la nación a pagar una suma cercana a los 1.500 millones de pesos al señor Jorge Argiro Tobón Olarte y su familia, por haber sido encarcelado durante más de un año por su presunta participación en el crimen del periodista Guillermo Cano, ocurrida en diciembre de 1986.



El Consejo de Estado no condenó al DAS en este caso, pero señaló que los informes de esa entidad sí fueron el origen para que se señalara a Tobón de ser alias El patas o Negro Tobón, uno de los sicarios que participó en el crimen.



No obstante, la mayor proporción de condenas contra el DAS tiene que ver con reconocimientos de relaciones laborales. En los últimos años, los tribunales les han dado la razón a funcionarios que pese a tener contratos de prestación de servicios demostraron que realizaron tareas de carácter permanente, tal como lo hacían los funcionarios de planta.



Por ejemplo, en una demanda interpuesta por César Salamanca, quien trabajó como escolta del DAS entre julio del año 2003 y marzo del 2011, y resuelta de fondo por el Consejo de Estado en octubre del año pasado, el alto tribunal señaló que Salamanca realizó las mismas tareas que “los escoltas de la planta de personal, y, además, carecía de autonomía e independencia para el ejercicio de las tareas encomendadas”.



Con ello el demandante logró el reconocimiento del pago de las prestaciones sociales por el tiempo laborado; es decir, cesantías, primas, vacaciones, entre otros.



VALENTINA OBANDO JARAMILLO

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @valentinaoj