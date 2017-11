Defensoría solicitará a la Corte que reasigne a usuarios de Medimás

El defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera presentará ante la Corte Constitucional una solicitud de intervención urgente por parte de la sala especial de seguimiento de la sentencia T-760 de 2008, la cual tiene a su cargo verificar los avances en la crisis estructural que afronta el sistema de salud de Medimás.

Negret indicó que existe desconocimiento y vulneración de la sentencia frente al derecho a la información que les asiste a los usuarios del sistema de salud.



“Medimás Eps no ha sido transparente en definir de manera eficiente y real su red de prestadores del servicio de salud. Por lo tanto, ha inducido en confusión a sus pacientes en la medida en que la información suministrada en muchas ocasiones es incompleta pudiendo resultar contraria al ordenamiento jurídico aplicable”, agregó.

Existe un déficit de cobertura que debe ser resuelto de manera urgente y prioritaria por el máximo tribunal constitucional FACEBOOK

TWITTER

La Defensoría sostiene que Medimás no cuenta con la capacidad para atender los 4.920.360 usuarios que le han sido asignados. La capacidad autorizada para su funcionamiento es de apenas 3.407.389 usuarios.



“Existe un déficit de cobertura que debe ser resuelto de manera urgente y prioritaria por el máximo tribunal constitucional como quiera que no ha sido posible solucionarlo en otra instancia”, indicó Negret.



Por lo anterior, la Defensoría le solicita a la Corte Constitucional que ordene la reasignación de los usuarios de Medimás a otras EPS argumentando que "esta entidad no cuenta con la capacidad de prestar los servicios a todo el universo de sus afiliados".



"No existen condiciones para que los usuarios de Medimás EPS puedan recibir un servicio de salud adecuado a los estándares del derecho previsto en la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos", agregó Negret.

JUSTICIA