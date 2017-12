Decisión sobre las curules, en manos del Consejo de Estado y la Corte 

Aunque dos instancias judiciales –un juez del circuito, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca– han tomado decisiones frente a las 16 curules de paz en el Congreso, la decisión final quedará en manos de las altas cortes.

El lunes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó la tesis del Gobierno en el sentido de que las 16 curules para las víctimas sí fueron creadas (considerando que lograron los votos necesarios en el Congreso) y le ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, remitir el proyecto para que sea promulgado.



En esa decisión, el Tribunal se respaldó en un concepto que emitió la Sala de Consultas del Consejo de Estado en el que aseguró que las curules de paz necesitaban 50 votos, como dice el Gobierno, y no 51 para poder ser creadas, ya que hay tres congresistas que están suspendidos por investigaciones en su contra, lo que cambia las mayorías necesarias.



En esa acción de cumplimiento, el Tribunal Administrativo le ordenó al Congreso remitir el proyecto de las 16 curules al presidente Juan Manuel Santos para su promulgación, decisión que será impugnada por Cepeda. La impugnación llegará a la sección quinta del Consejo de Estado, quien tendrá que revisar el fallo, pero lo hará después de que la justicia vuelva de sus vacaciones que comenzaron el martes y van hasta el próximo 11 de enero.



En otra vía judicial, el juzgado 16 administrativo del circuito resolvió el martes una tutela que presentó una víctima del conflicto. Ese fallo le ordenó al secretario general de Senado, Gregorio Eljach, y al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, publicar inmediatamente el acto legislativo en la Gaceta del Congreso para que pueda pasar al control automático de la Corte Constitucional.



Tanto la decisión del Tribunal como la del juez del circuito van encaminadas a respaldar la tesis de que las curules sí fueron creadas y que el proyecto no se hundió, como ha sostenido el Senado.



Pero la última palabra la tendrán las altas cortes. Además de la revisión que tendrá que hacer de la decisión del Tribunal Administrativo, el Consejo de Estado admitió estudiar una demanda del ministro del Interior Guillermo Rivera contra el acto oral en el que el Senado se negó a remitir el proyecto para que entre en vigencia.

Aunque la Sección Primera negó las medidas cautelares que pedía Rivera, aseguró que sí estudiará la demanda.



Y la vía de la Corte Constitucional solo podrá activarse si el proyecto llega a ser promulgado, ya que ese alto tribunal aseguró en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos que su control solo se activa cuando la ley está vigente. En ese caso, la Corte tendría que revisar si se cumplió con el debido trámite en el Congreso.



Pero otro camino para que la controversia llegue a la Corte Constitucional podría ser la tutela que falló el juzgado 16 administrativo. Si el alto tribunal la elige para su revisión, también podría pronunciarse sobre las curules, así el proyecto no sea promulgado.



