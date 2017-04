En porte de drogas, fallo avala derecho a autodaño

Al absolver a un hombre que fue detenido por portar 5,7 gramos de cocaína, la Corte Suprema recordó que los consumidores de drogas que cargan más de lo permitido por la ley deben ser tratados como enfermos y no como delincuentes, a menos que se demuestre que la droga tiene un fin comercial.

Una de las tesis polémicas de la sentencia es que la Corte asegura que los drogadictos tienen derecho al autodaño, por lo que no se los puede penalizar, aún cuando el porte de drogas implique una afectación a la salud pública. “La absolución debe sustentarse en el supuesto del ejercicio de un derecho, el de la autopuesta en peligro bajo responsabilidad propia”, dice el fallo.



En estos casos, la Sala Penal de la corporación indicó que no debe operar la sanción judicial sino las medidas administrativas de carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico.



“El consumidor o adicto de estupefacientes puede portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre que sea con la finalidad de su consumo personal y aprovisionamiento y no exista evidencia que indique tráfico de sustancias ilícitas”, dice la Corte.



El hombre del caso, que en la época de los hechos tenía 18 años, vivía en San Roque (Antioquia), se había graduado como bachiller y se dedicaba a la construcción y albañilería. El 10 de octubre del 2012 fue requisado por dos patrulleros de la Policía en Bello (Antioquia), a donde había viajado para aprovisionarse, y encontraron en su pantalón una bolsa plástica con la droga, que superaba cuatro veces más de lo permitido.



La Fiscalía le pidió a la Corte tumbar la absolución dictada en las instancias previas. Argumentó durante el proceso que no solamente se trata de la tenencia para la comercialización, sino que en estos casos subsiste “la presunción que opera sobre la puesta en riesgo de bienes jurídicos como la salud pública (…), pues si es ostensiblemente superior a lo definido como dosis personal, no es posible concluir que está destinada al consumo, sino a cualquiera de las conductas lesivas y, por lo tanto, objeto de sanción”.



Y agregó que “no puede ser admisible que cuando se desborda en un 500 por ciento la tenencia de la dosis personal permitida por el legislador y por el constituyente, se pueda predicar o concluir que se trata de un comportamiento insignificante, que no lesiona el bien jurídico”. “Lo contrario sería consentir que quedaría esto diferido a las particulares condiciones o concepciones de los ciudadanos que deseen aprovisionarse de droga para un mes, una semana, un año”.



Pese a todas estas razones, la Corte dijo que la defensa del joven demostró que era adicto a la cocaína. “Estamos frente a una evidente conducta de autolesión”, pues la droga que compró era para aprovisionarse durante un mes, sustentó la defensa.



Esta sentencia se une a otros fallos en los que la Corte también ha absuelto a ciudadanos que fueron detenidos por portar más de la dosis personal.



En marzo del año pasado, el alto tribunal absolvió a un soldado al que se le encontraron 50,2 gramos de marihuana –el doble de la permitida– argumentando que la dosis mínima es la que la persona necesite, lo que ha generado debate frente a la posibilidad de que se termine amparando el microtráfico.



MILENA SARRALDE DUQUE

milsar@eltiempo.com