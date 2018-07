El debate en la Corte por decisión que cambió protección a embarazadas

En una importante decisión la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia frente a la estabilidad laboral de mujeres en embarazo.

Hasta la fecha, la Corte había establecido que los empleadores debían respetar el fuero de maternidad –que impide despedir a mujeres embarazadas–, aún cuando en el despido no conozcan su estado de gestación. Anteriormente, para la Corte ese era un mecanismo de asegurar un ingreso económico para la madre y para el recién nacido.



Pero al estudiar tres tutelas, la Corte cambió esa posición y estableció que cuando el empleador no tiene conocimiento del embarazo y el contrato laboral termina, “no se puede alegar que existe discriminación y por ende, no se aplica el fuero de maternidad”.

A juicio de la Corte, “resulta excesivo exigir a los empleadores que reintegren al empleo, paguen la licencia de maternidad y las cotizaciones a la seguridad social de trabajadoras que fueron despedidas sin que se supiera acerca de su embarazo”.



Esa exigencia, para la Corte, “desincentiva la contratación de mujeres y limita su acceso al mercado laboral”.



Pero en el alto tribunal hubo un debate por la decisión y salvaron su voto parcialmente Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. A juicio de Fajardo, en la discriminación laboral de mujeres hay muchas causas que “operan con independencia de que el empleador, al despedir a la trabajadora embarazada, haya o no tenido conciencia de su estado”.



Para la magistrada, cambiar de un momento a otro el fuero “no va a reducir el fenómeno discriminatorio”, y deja desamparado a un grupo importante de mujeres sin que haya otra forma de protegerlas durante la gestación y lactancia.



Fajardo dijo que aunque era viable revisar la carga que tenían los empleadores, se debió dar un plazo para que el Estado creara alternativas para las mujeres.



