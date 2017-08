El duro debate en la Corte por exguerrilleros de las Farc en política

Un intenso debate se vivió este miércoles en la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 03 del 2017 que habilitó a las Farc para participar en política, aun cuando no tengan condenas de la Justicia Especial para la Paz.



Esa reforma constitucional también permitió darle a su partido una personería jurídica sin superar un umbral, la asignación de 10 curules (cinco en Senado y cinco en Cámara), y la financiación de sus campañas a la Presidencia y al Congreso.

El Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, defendió el acto legislativo y aseguró que estas normas son transitorias y buscan “asegurar el tránsito del conflicto a la paz”.



Dijo que, una vez haya decisiones de la Justicia Especial para la Paz (JEP), solo podrán hacer política los que reciban sanciones propias que involucren restricciones de la movilidad y tareas de restauración, a cambio de decir la verdad plena sobre sus delitos.



Las otras sanciones (privación efectiva de la libertad por 5 a 8 años si hay reconocimiento tardío de la verdad, o por 20 años si nunca hay reconocimiento) impiden que en esos casos se pueda participar en política.



Unas de las primeras críticas vino de Camilo Gómez Alzate, ex alto comisionado para la Paz, quien argumentó que con esta ley se les está dando a las Farc “más beneficios que a ningún otro partido”. Gómez dijo que si se aprueba el numeral quinto del acto legislativo, la Constitución de Colombia sería la única en el mundo que permitiría que “criminales hagan política sin haber sido juzgados”, lo que, a su juicio, sustituye la Carta Magna.



“El hecho de que un criminal de guerra pueda ser presidente de Colombia no tiene sentido. Esa posibilidad debería darse cuando pasen por el sistema de justicia especial”, aseguró.



Sobre este punto el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, dijo que los exguerrilleros solo alcanzarán el estatus político “luego de asumir un compromiso de verdad, justicia y reparación”.

Además, la procuradora auxiliar constitucional Laura Ospina afirmó que en todo caso será la JEP la que determinará “caso a caso si la sanción puede estar en consonancia con el ejercicio del cargo público”.



Otro de los puntos polémicos consistió en que las Farc no deben superar un umbral para conformar su partido político. Al respecto, el Mininterior afirmó que si no se elimina esa exigencia, no habrían podido participar en las elecciones del siguiente año.



Lo mismo manifestó Alexánder Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien argumentó que ese beneficio ya se le había dado en el pasado a la Unión Patriótica.



También generó debate la posibilidad de que el Estado no solo financie el partido de las Farc, sino también su centro de pensamiento, para el que se destinarían por lo menos 1.800 millones de pesos en el primer año.



Según el presidente del CNE, esto podría generar inequidad frente a los otros 13 partidos, a los que apenas se les asignan gastos de funcionamiento.



Rosa Inés Ospina, delegada de Transparencia por Colombia; Fabio Enrique López, historiador de la Nacional, y el senador Iván Cepeda se mostraron de acuerdo con que se asignen recursos para el partido de las Farc, afirmando que esos recursos les dan garantías para poder reincorporarse a la vida civil, sin afectar el presupuesto de los demás partidos.



Al ser consultado sobre el costo de la participación en política de las Farc, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, dijo que en el 2018 podría costar 39.688 millones de pesos y, en total, 239.490 millones hasta el 2026.



Aunque el Gobierno defendió la asignación de un vocero de las Farc en el CNE, asegurando que lo que se busca es que puedan tener representatividad con voz, pero sin voto, el presidente de ese Consejo se opuso y dijo que el nombramiento de un magistrado por ocho años en esa entidad resultaría desequilibrado respecto a los demás colectivos políticos que obtienen ese puesto tras un proceso democrático.

Sugieren nombre para el partido

Nueva Colombia es el nombre para el partido de las Farc que tuiteros le han sugerido a Rodrigo Londoño, jefe de esa organización que se alista para la política, después de una encuesta, con cuatro opciones, que Londoño les hizo a sus seguidores en Twitter. Alrededor de 9.300 la han contestado. Nueva Colombia ocupa el primer lugar, con 36 por ciento; le sigue Farc Ep, con el 25 %; luego, Esperanza del Pueblo, con el 23 %. Finalmente, Nuevo Partido, con el 16 %.



