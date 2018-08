Cortes y Gobierno se reunieron para hablar sobre reforma a la justicia

Este martes los presidentes de las altas Cortes se reunieron con la ministra de Justicia para compartir opiniones sobre cómo se debería desarrollar una reforma en este sector.



En la reunión se trataron 11 puntos de reformas constitucionales y 14 puntos de reformas legales para el sector justicia.

En la reunión estuvieron el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Carlos Sanabria Melo, la ministra de Justicia Gloria María Borrero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jose Luis Barceló, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, el Secretario General de la Presidencia de la República Jorge Mario Eastman, el Presidente del Consejo de Estado Germán Bula Escobar y el representante de los funcionarios y empleados en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Luis Fernando Otálvaro.



El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, dijo que en la reunión se habló sobre la forma de fortalecer a las primeras y segundas instancias. También se habló cómo fortalecer a las altas cortes como órganos de cierre.





"Hay un ambiente de diálogo y escucha mutua. No se trata de una reforma a a la justicia que no se puede pensar como un asunto de un solo contado. Esta es una reforma de tracto sucesivo. Esta reforma va a tomar un tiempo, hay que hacer muchos esfuerzos y algunos no tendrán concreción en el corto tiempo", dijo Bula.



Bula afirmó que también se está estudiando la forma en la que se les quiten a las cortes las funciones electorales, pues hasta ahora el Congreso ha archivado esas iniciativas: "Nosotros no nos tamos esa función, sino que la Constitución del 91 les dio esas funciones a las Cortes. El 15 de marzo de este año el Consejo de Estado presentó un proyecto de acto legislativo desprendiéndose de esas funciones", afirmó. Dijo que ese proyecto fue archivado.



El Ministerio de Justicia dijo que en la Reunión con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se fijó un un cronograma con el que el Gobierno "espera presentar un proyecto de reforma a la justicia a finales de septiembre".



Los temas que se estudiarán son reformas al Sistema Penal Acusatorio, la creación de algunos cargos de jueces, fortalecer los sistemas de información y analizar la disciplina judicial, aseguró la ministra Gloria María Borrero.



La ministra dijo que "es un deseo del presidente Iván Duque crear mayores plazas para cargos de jueces anticorrupción y de extinción de dominio".



El Fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la reunión fue muy provechosa y se planteó la posibilidad de agotar la ley de Justicia y Paz, es decir, de darle un cierre, así como la ley 600 para que Colombia tenga un solo sistema de justicia penal.



"Esa convivencia ha afectado la eficiencia del Sistema Penal y creo que tenemos un entendimiento muy amplio entre las Cortes, la Fiscalía y el Gobierno sobre esta materia", dijo Martínez.



El Fiscal dijo, además, que la ley de Justicia y Paz no puede "seguir cabalgando lentamente", cuando esos recursos podrían ser usados en la justicia ordinaria. Martínez dijo que hay inventarios muy adelantados en esa jurisdicción.



Martínez también dijo que se habló sobre hacer un uso más racional de la acción penal: "Colombia no puede seguir transitando por la criminalización de toda clase de conductas sociales. Ese es un punto de encuentro y de entendimiento", aseguró.



