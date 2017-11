Corte separa a conjuez por declaración de Luis Gustavo Moreno

La Corte Suprema de Justicia separó al conjuez Enrique del Río González, luego de que fuera mencionado por el abogado Luis Gustavo Moreno como una persona que supuestamente era cercana a la red de corrupción que operó en el alto tribunal.



Según declaraciones que Moreno rindió ante la Corte, el exmagistrado Francisco Ricaurte le habló del conjuez y le dijo que era un abogado que estaban promoviendo.

“Quiero presentarte al abogado que estamos promoviendo, es importante que lo tengamos en cuenta, es un amigo cartagenero, también es muy amigo de Gustavo Malo”, aseguró Moreno que le dijo Ricaurte en su momento.



Según fuentes del alto tribunal, el testimonio de Moreno hizo que se perdiera la confianza en el conjuez del Río, porque podría ser juez de las personas que están siendo investigadas por el escándalo de corrupción en el alto tribunal. Los conjueces se encargan de reemplazar a los magistrados titulares en las decisiones cuando se encuentran impedidos.



“(Ricaurte) Me habla de Enrique del Río González, de hecho en la Universidad Sergio Arboleda, como yo aplacé varias clases de mi doctorado, en alguna de ellas yo no lo conocía, él me saluda y me dice: ‘tenemos un amigo en común, es el doctor Francisco Ricaurte, estamos ahí fuertes, estamos en la misma línea’, y yo como ya estoy más en la Unidad Anticorrupción lo tengo en cuenta”, le dijo Moreno a la Corte en una declaración que rindió hace dos semanas.



También le dijo a la Corte que Ricaurte le comentó que con del Río estaban haciendo lo mismo que en su momento hicieron con él para acercarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema.



Fuentes aseguran que del Río es cercano al magistrado Gustavo Malo, quien se tomó una licencia de tres meses -que termina en diciembre- tras ser mencionado en el escándalo del ‘cartel de la toga’.



De hecho, del Río, según fuentes del alto tribunal, llegó a la Corte Suprema como conjuez tras ser recomendado por Gustavo Malo. Su designación se hizo en marzo pasado.



Del Río ya fue notificado de la separación del cargo.

