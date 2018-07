Corte Suprema ratifica que paro de pilotos de Avianca fue ilegal

En una decisión de cinco votos contra dos, la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, con la que pretendían anular un fallo que declaró que la huelga de pilotos de Avianca fue ilegal.

Con la decisión se mantiene en firme el fallo de la sala Laboral que determinó que el paro de pilotos, que se desarrolló el año pasado y por el que se cancelaron cientos de vuelos, fue ilegal.



De acuerdo con la decisión el freno de las actividades no contaba con las mayorías de trabajadores de Avianca y el servicio de transporte aéreo no se puede frenar ya que se ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos, por tratarse de servicios esenciales.



La decisión de la sala Civil se da después de que las otras dos salas de la Corte ya se hubieran pronunciado. Este alto tribunal aseguró que los fallos contra la Asociación de Pilotos no vulneraron sus derechos.



Así, la decisión de la Sala Civil fue mayoritaria. La ponencia fue del magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque y salvaron su voto (es decir, se apartaron de la mayoría) los magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona.



“Al analizar la evidencia allegada, la Sala determina la imposibilidad de abrir paso al resguardo, porque el pronunciamiento combatido no refleja atropello, ni es derivado de la mera subjetividad, debido a que las motivaciones que lo rodean se enmarcan dentro de lo razonable y dan cuenta que el ‘juzgador natural’ no obró caprichosamente, ni se excedió en su función, sino que, por el contrario, efectuó una intelección plausible sobre el objeto de la polémica", dice el fallo de la Civil.

Sala Civil de @CorteSupremaJ negó tutela de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, @Acdac1, que pretendió anular la sentencia laboral de ilegalidad de la #huelga de #pilotos de @Avianca de 2017. Ver comunicado y providencia en https://t.co/PPzJt48gvL — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 18 de julio de 2018



El primer fallo en este caso vino del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la ilegalidad del paro. Luego, en diciembre del 2017, la sala Laboral ratificó esa decisión señalando que el paro fue ilegal porque no convocó a la mayoría de trabajadores de Avianca, pues de de 8.000 trabajadores solo 699 votaron a favor de la huelga.



Además, en su momento, la sala Laboral también dijo que el servicio aéreo y el terrestre son servicios públicos esenciales que no se pueden afectar por un paro.



Después, la sala Penal de la Corte revisó un recurso de la Asociación de Aviadores en el que alegaban que la decisión de la Laboral había violado sus derechos al debido proceso, asociación sindical, no discriminación y acceso a la administración de justicia.



Pero la sala Penal también negó esa demanda considerando que la decisión en su contra no les estaba vulnerando ningún derecho fundamental.



Ahora la sala Civil ratifica la decisión que declaró la ilegalidad del paro por el que fueron despedidos 45 pilotos, y el caso sólo podría tener una nueva revisión si la Corte Constitucional llegara a elegir la tutela para su examen.



