Piden investigar ‘cartel de principios de oportunidad’ en la Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue una denuncia que recibió esa corporación y que indicaría que al interior del ente acusador opera un supuesto “cartel de los principios de oportunidad”.

Según la denuncia que recibió la Corte, en medio de la revisión de solicitud de casación que presentó Camilo Bula contra el fallo en su contra, este cartel haría parte de la Unidad de Fiscalía encargada de investigar actos de corrupción sucedidos al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).



La denuncia asegura que funcionarios de la Fiscalía “han aplicado tal figura a cambio de gruesas sumas de dinero, sin exigencias de reparación y devolución de bienes como condición para renunciar a la persecución penal”.



Esta decisión se dio en un fallo en el que la Corte Suprema inadmitió la solicitud de casación de la defensa de Camilo Bula contra un fallo del 2 de julio del 2015 del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó a más de 18 años de cárcel.



Ese fallo, que quedará en firme ante la decisión de la Corte, lo condenó porque Bula, como depositario y liquidador de varios bienes que tenía la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) “transfirió la propiedad de múltiples bienes con desconocimiento de las exigencias previstas en el Manual de Procedimientos para la Enajenación de Bienes de la DNE”.



Esto lo hizo a través de avalúos fraudulentos que llevaron a adjudicar irregularmente esos bienes, mediante ventas y subastas públicas, por cifras que eran excesivamente menores a las del valor real de los predios.



Esos bienes fueron el centro comercial Villa del Country, de Barranquilla, un lote en el barrio el Prado de Barranquilla, el edificio Centro Ejecutivo II de Barranquilla, y la casa vacacional Bello Horizonte en el corregimiento Gaira, de Santa Marta.

Bula llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía y aceptó los cargos imputados a cambio de su colaboración con la justicia.



La Corte inadmitió su casación considerando que Bula no alegó oportunamente la incompetencia del juez que lo condenó, argumento sobre el que se basaba su recurso. Aunque Bula manifestó que el magistrado que lo condenó debió declararse impedido, la Corte afirmó que su defensa debió recusarlo en su momento pero se abstuvo de hacerlo.



La casación también había sido solicitada por el Fiscal 39 de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos para que se bajara la condena de Bula. La Corte dice que para la Sala “es incomprensible que la Fiscalía hubiera adicionado la imputaicón jurídica en el escrito de acusación, para imputar expresamente las circunstancias de mayor punibilidad, y ahora acusa al recurso de extraordinario de casación para pregonar –infundadamente- su imposibilidad de aplicación, por supuesta conculcación del non bis in ídem”, dice el alto tribunal.

