Corte Suprema confirma la expulsión del 'Mellizo' de Justicia y Paz

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la expulsión de Justicia y Paz de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias 'el Mellizo', quien perderá de los beneficios de la justicia transicional y sus delitos serán investigados por la justicia ordinaria.

Según el alto tribunal "es inaceptable extender la compra de membresías paramilitares a narcotraficantes, para tener beneficios de Justicia y Paz".



La corporación confirmó un fallo de primera instancia de un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz que había expulsado al 'Mellizo' considerando que se trató de un narcotraficante puro que se coló en esa justicia con la que se desmovilizaron los paramilitares.



La defensa del 'Mellizo' interpuso un recurso contra esa decisión, afirmando que el magistrado de Justicia y Paz no tuvo en cuenta todas las pruebas porque, de lo contrario, "habría tenido que declarar probado que el postulado no actuó como “narcotraficante puro”, sino como un verdadero comandante paramilitar que financió la guerra de las autodefensas con recursos del narcotráfico".



El abogado insistió ante la Corte que Mejía no se alzó en armas para combatir al cartel del norte del Valle, sino a la subversión.



Pero la Corte descartó esos argumentos y, según la decisión, cuya ponente fue la magistrada Patricia Salazar, dentro de las investigaciones sobre el paramilitarismo en el país "está suficientemente acreditada una práctica reiterada" en la que narcotraficantes adquirían bloques paramilitares "para ponerlos al servicio de su negocio ilícito, y adicionalmente, camuflarse entre las autodefensas con miras a evitar la extradición, así como acceder a los beneficios judiciales derivados de las negociaciones de paz con el Gobierno".



Así, la Corte asegura que "la compra de membresías o adquisición de franquicias por narcotraficantes", es irrefutable.

En el caso del 'Mellizo', el alto tribunal asegura que en el proceso se obtuvo la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que Arauca era una de las zonas a las que las Autodefensas no habían podido llegar por lo que los Mellizos se fueron acercando a los paramilitares ofreciendo donaciones a los grupos de los Llanos y finalmente les propusieron "que les dieran ese frente".



Según la Corte, con esos testimonios "es dable afirmar que el postulado adquirió, como si se tratara de una concesión, el referido bloque, que al margen de su efectiva acción contrainsurgente dirigida por Vicente Castaño, usufructuó para potenciar su negocio personal de narcotráfico".



La decisión del alto tribunal sostiene que al adquirir el frente en Arauca, 'el Mellizo' consiguió enlaces para transportar la droga por las rutas que controlaban los paramilitares hacia puertos donde operaba Víctor Mejía, su hermano.



Según la Corte, como supuesto comandante del Bloque Vencedores de Arauca (que fue el que Múnera compró), "apenas visitó la región de influencia del grupo paramilitar tres ocasiones, incluido el momento de la supuesta desmovilización", lo que lleva a pensar que no estaba interesado en los asuntos militares y políticos de las Autodefensas.



Las pruebas muestran que todo el tiempo permaneció en Urabá con el fin de conseguir la coca y enviársela a su hermano en Barranquilla. La Corte dice que los mismos desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca aseguran que la participación del 'Mellizo' se limitó a sus aportes económicos, pero que se apartó de asuntos esenciales como "la planificación y determinación de acciones militares".



La Corte también dice que la venta de bloques paramilitares generó un distanciamiento entre Vicente y Carlos Castaño, pues a Carlos le molestaba esa práctica y en la organización era conocido que delincuentes como 'Gordolindo' y 'el Melliz' "llegaron a la zona de desmovilización buscando aval para cubrir delitos propios por narcotraficantes puros".



