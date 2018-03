Corte Suprema avala extradición de narco colado en listados de Farc

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Edinson Perlaza Orobio al verificar que no era un miembro de las Farc -como figuraba en la lista de desmovilizados de esa guerrilla sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, sino que se trataba de un integrante de una organización de delincuencia común.

Perlaza es requerido desde el 2016 por Estados Unidos luego de ser acusado por el Distrito Sur de Florida por narcotráfico.



En el proceso la Corte afirmó que el 9 de junio del 2017 el abogado de Perlaza adelantó trámites para que se le concediera la amnistía e indulto, afirmando que podía ser beneficiario del acuerdo de paz con las Farc, como supuesto miembro de esa guerrilla. Por ello, pidió su libertad inmediata al estar dentro de los listados entregados por los líderes de las Farc.



En la investigación la Corte encontró que la solicitud de extradición dice que Perlaza hace parte de una organización de tráfico de narcóticos que ha transportado múltiples cantidades de cocaína desde Colombia y Ecuador, a través del Océano Pacífico, hacia Costa Rica, Guatemala y México, cuyo destino final era EE. UU.



Así, por ejemplo, fueron interceptadas varias lanchas enviadas por Perlaza, como el 17 de abril del 2015 cuando la guardia costera de Estados Unidos interceptó una lancha rápida a 120 millas náuticas de la isla de Coco, en Costa Rica, con 420 kilos de coca.



El 14 de julio del 2015 interceptaron otra nave con 680 kilos, el 4 de agosto del 2015 la Armada Colombiana detectó una lancha con 1.304 iilos de coca, y el 6 de septiembre la Armada interceptó otra lancha con 620 kilos de coca.



Además, el 26 de septiembre del 2015 la Guardia Costera de Costa Rica encontró una lancha rápida con 269 kilos de coca.



En interceptaciones legales se detectó que tras esta organización ilegal estaba Perlaza, quien era el "inversionista principal de los cargamentos de cocaína que salen de Colombia" y que a él se la había incautado "aproximadamente 600 mil dólares de los Estados Unidos en utilidades provenientes del tráfico de narcóticos".



Luego de que la Corte le pidiera al Alto Comisionado para la Paz certificar si esta persona que hacía parte de la JEP, que ya había suscrito acta de compromiso ante esa jurisdicción y que aparecía en los listados de las Farc, efectivamente había sido miembro de esa guerrilla, el alto tribunal encontró que no se trata de un desmovilizado.



"El Alto Comisionado para la Paz, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias (...) y de conformidad con el principio de confianza legítima, ha aceptado (...) listados que acreditan como miembros de las Farc a las personas privadas de la libertad incluidas en ellos. Ahora bien, en lo que corresponde al señor Edinson Perlaza Orobio, el Alto Comisionado para la Paz no ha expedido acto administrativo mediante el cual lo acredite como miembro de las Farc", dice la comunicación de ese organismo a la Corte en un oficio del 12 de diciembre.



Luego, en una comunicación del 15 de febrero del 2018, el Alto Comisionado aseguró que un Comité verificó las listas entregadas por las Farc y que tras esa verificación encontró que "el señor Perlaza pertenece a una organización de delincuencia común, y que no había prueba alguna que demostrara su pertenencia a las Farc, por lo que no ha sido acreditado".



