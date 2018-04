Corte pide a magistrado que presente proyecto de fallo en caso Ramos

Tras reunirse este miércoles, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le pidió al magistado Eyder Patiño que presente un proyecto de fallo en el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos por parapolítica.



Aunque desde hace 14 meses el caso está en el despacho de Patiño listo para fallo, el alto tribunal aún no ha tomado una decisión ya que el magistrado se ha negado a presentar una ponencia afirmando que la Sala Penal ya perdió competencia para emitir sentencias de única instancia pues desde finales de enero comenzó a regir la doble instancia para aforados.

En la Sala Penal de este miércoles los magistrados le dijeron a Patiño que siguen siendo competentes para emitir fallos en única instancia y que mantendrán esa competencia hasta que entren en funcionamiento las dos nuevas salas que creó la nueva ley y que permiten impugnar las primeras sentencias condenatorias: la de instrucción y la de Primera Instancia.



En la sesión de hoy se derrotó un proyecto de auto del magistrado Patiño que proponía esperar la entrada en funcionamiento de la Sala de Primera Instancia para remitirle el expediente de Ramos.



Si la Corte emite un fallo con las reglas actuales, Ramos no podría apelar el fallo en caso de que resultara condenatorio.



Ramos fue capturado en el 2013, cuando era candidato presidencial por el Centro Democrático, pero quedó en libertad el año pasado luego de que el alto tribunal consideró que ya no había razones para mantenerlo con una medida de aseguramiento pues ya no podía afectar pruebas.



Ramos es investigado por supuestos nexos con paramilitares; sin embargo, él ha sostenido en el proceso que "ha sido víctima de falsos testigos".



Al exgobernador lo ‘enreda’ una reunión clandestina que se habría dado en Bello (Antioquia) y que habría sostenido con el exparamilitar Iván Duque, alias Ernesto Báez.



La fecha del encuentro ha estado en discusión, pues mientras algunos testimonios de exparamilitares indican que fue en el 2005, el exgobernador ha dicho que tuvo lugar en el 2004 en las negociaciones de la Ley de Justicia y Paz, que posteriormente permitió la desmovilización de los paramilitares.



Ante la Corte Suprema han rendido testimonio los exjefes paramilitares 'Ernesto Báez’ y ‘don Berna’, quienes aseguran haberse reunido con Ramos.



JUSTICIA