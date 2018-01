Corte niega último recurso de Diego Palacio para entrar a la JEP

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el último recurso presentado por el exministro Diego Palacio, para que se le permitiera acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El ministro fue condenado en abril del 2015 a seis años y medio de prisión por la ‘Yidispolítica’, proceso en el que la Corte consideró que altos funcionarios ofrecieron dádivas burocráticas a cambio de que congresistas votaran a favor de la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.



Aunque Palacio empezaría a disfrutar en menos de un mes de la libertad condicional, porque ya cumplió la mayoría de su pena, el exfuncionario quiere someterse a la JEP “para insistir en su inocencia”, teniendo en cuenta que en la justicia ordinaria no le queda otro recurso.



La Corte Suprema de Justicia acaba de negar un incidente de desacato con el que Palacio pretendía que el Tribunal Superior de Bogotá le abriera las puertas de la JEP. Aunque la Corte le había ordenado al Tribunal revisar si Palacio podía entrar o no a esa justicia, aseguró que nunca le ordenó en qué sentido tenía que fallar.



Así, el alto tribunal consideró que esa instancia sustentó con argumentos las razones por las que no le permitió a Palacio entrar a la JEP. El Tribunal de Bogotá dijo que el delito de cohecho por dar u ofrecer no tiene una relación con el conflicto, pues “no es posible admitir que todos aquellos que defendían la continuidad del programa de gobierno de Uribe buscaban la permanencia de la seguridad democrática ni que pretendían acabar con un conflicto armado que no admitían”.



La defensa de Palacio aseguró que no descarta presentar una nueva tutela contra esta decisión.



