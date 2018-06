Corte niega suspensión de licencia ambiental de Hidroituango

Con ponencia del magistrado Roberto Serrato Valdés, el Consejo de Estado negó las medidas cautelares pedidas por 11 organizaciones civiles con las que pretendían que se anulara la licencia ambiental que le otorgó el Ministerio de Ambiente al proyecto Hidroituango.

Los demandantes señalaban que la ejecución de la obra estaba ocasionando el desplazamiento de las comunidades que habitan en la región, “la afección de sus derechos a la salud, trabajo, vivienda, acceso a fuentes de agua, salubridad y el probable rompimiento del equilibrio ambiental en la zona”.



Sin embargo, la Corte señaló que no es procedente la suspensión porque en el trámite de la expedición de la licencia no hubo ninguna violación a la ley.



El alto tribunal agregó que “no desconoce la emergencia nacional provocada por el taponamiento de los túneles de vertimiento y los deslizamientos en la montaña sobre la cual se construye la hidroeléctrica, pero que la empresa ha tomado medidas exigidas por la autoridad ambiental, para que las comunidades afectadas obtengan alternativas de vivienda, económicas y de recomposición de sus relaciones sociales y culturales y para que la zona de influencia del proyecto no sufra un rompimiento del equilibrio ambiental”.

JUSTICIA