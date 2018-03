Corte hace pronunciamiento clave sobre la legítima defensa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a un hombre que en el 2016 fue condenado a 17 años de prisión por homicidio doloso, considerando que no hay certeza sobre si la muerte que ocasionó se dio en legítima defensa o como consecuencia de una riña.

Se trata de Huber Hernán Álvarez Ruano, quien en el 2016 fue condenado porque mató a William Fredy Chicaiza Chito. El caso se dio el 12 de enero del 2015 cuando Chicaiza entró a una vivienda en la que estaba Álvarez –tras realizar varios disparos y romper el vidrio de la puerta– y arremetió contra su excompañera marital Mireya Ijají.



Ante la agresividad de Chicaiza, quien fue despojado de su arma, Álvarez intervino para defender a Ijají, su pareja. Luego, en una violenta pelea, resultó herido en el tórax, mientras que Chicaiza recibió siete heridas por las que murió con un shock hemorrágico.



La Corte tumbó los fallos de un juez y del Tribunal Superior de Popayán que condenaban a Álvarez, considerando que si bien en el proceso “no resultó concluyente que el acusado se haya defendido legítimamente y en forma proporcional de ataque de su adversario, sí es posible afirmar que no se demolió la hipótesis de la legítima defensa; por consiguiente, que no se probó, más allá de duda razonable, su responsabilidad penal”. Para la Corte es claro que cuando hay dudas sobre si se actuó o no en legítima defensa en un homicidio, se deben resolver a favor del acusado pues la carga probatoria la tiene la Fiscalía.

La Fiscalía y la Procuraduría habían pedido mantener la condena afirmando que cuando Chicaiza fue despojado de su arma se superó el peligro, y que el caso mutó a una riña.



La Corte dijo que la diferencia entre una riña y la legítima defensa es que la primera se trata de un combate en el que se actúa con el propósito de causarle daño al otro; en cambio, en la segunda, aunque también hay una pelea, “uno de los contrincantes lucha por su derecho únicamente”, es decir, por protegerse.



JUSTICIA