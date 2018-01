'Segunda instancia arrancará una vez se posesionen los magistrados'

Antes de que iniciara la audiencia de juicio contra el exmagistrado Jorge Pretelt, la Sala de Casación Penal se reunió esta mañana para fijar una posición frente a lo que debe suceder para garantizar la doble instancia para aforados, teniendo en cuenta que desde el jueves entró a regir la reforma que lo permite.

El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal, concluyó que la sala de casación "sigue manteniendo sus competencias para investigar, juzgar y dictar sentencia de aforados hasta tanto el acto legislativo sea implementado", aseguró.



Así, Hernández afirmó que "la implementación arrancará una vez sean nombrados los 9 magistrados, seis de la primera instancia y tres de instrucción", dijo el presidente de la Sala Penal.



Los magistrados señalaron que por ahora la Sala Penal sigue manteniendo su competencia en los 460 procesos que lleva contra aforados con las mismas normas que aplicaban "antes de entrar en vigencia. El acto legislativo por ahora no se puede aplicar", afirmó.



La ley de doble instancia para los magistrados plantea muchas hipótesis "y habrá algunas que no podamos responder", dijo Hernández.



Por ahora, lo claro es que la Corte seguirá llevando los casos y, "si en dos meses funcionan las nuevas salas, en ese momento la Sala Penal cesará su competencia y se enviará a la nueva sala de instrucción o juzgamiento".



Aunque el Congreso no previó una transición, la Corte asegura que "por simple lógica hay que entender que el acto legislativo no entra en vigencia inmediatamente", pues implica definir recursos y hacer convocatorias para la elección.



Los magistrados explicaron las razones por las que tomó la decisión de seguir aplicando las reglas que estaban en los procesos que está tramitando : "La argumentación es sencilla. La ley no se puede implementar antes de su vigencia.

El Estado no podía crear esas salas y configurarlas antes de que el acto legislativo entrara en vigor. Si eso es así y el legislador no previó una transición el juez está obligado a llenar el vacío. Lo llenamos con principios generales de derecho a través de una razón que indica que la Corte no puede cesar sus funciones", dijo Hernández.



Los magistrados afirman que hoy el presidente de la Sala Penal se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para manifestar sus inquietudes. Con esto se estableció que Hacienda debe hablar con la Judicatura para designar la disponibilidad presupuestal.



En principio serían 13.500 millones de pesos para garantizar la segunda instancia este año.



Aunque el Gobierno había planteado que las salas comenzaran a operar con magistrados encargados, la intención de la Sala Penal "es que sean magistrados titulares. La diferencia de tiempo sería muy poca", dijo Hernández.



Otro punto clave es que los magistrados consideran que en los casos en los que ya toda la Sala Penal formuló acusación, tendrían que declararse impedidos.

"Si hicimos parte de la sala que formuló la acusación tocaría el impedimento", dijo Hernández.



Los magistrados también hablaron sobre lo que podría pasar si la Sala Penal dicta un fallo antes de que estén posesionados los demás magistrados. "Como hoy no tenemos superior jerárquico, esa sentencia no tendría recurso de apelación, porque por ahora las reglas que tenemos son las mismas", dijo Hernández.



El magistrado José Luis Barceló dijo que precisamente esa es la situación que la Corte quiere evitar. "Hay un derecho muy importante que es el de impugnar los fallos. Por eso la Corte va a requerir a todos los funcionarios que lo hagan lo más pronto posible".



Así, dijo Barceló, pesará que el proceso se pueda dar en dos meses para evitar que antes se dicten sentencias. "La Corte no quiere desconocer ningún derecho como es la doble instancia", insistió el magistrado..



Otro punto importante es que para la Corte los fallos que ya están en firme no tendrán segunda instancia, así la ley estatutaria esté planteando como fecha del derecho de impugnación desde comienzos del 2016. "Todas las ejecutorias que se cumplieron con esas reglas hicieron tránsito a cosa juzgada", dijo Hernández.



Frente a los procesos en los que la Corte está contemplando dar beneficios por colaboración eficaz, como el de los senadores Bernardo Elías por Odebrecht, o Musa Besaile, por el 'cartel de la toga', el alto tribunal afirmó que los seguirá tramitando y, cuando opere el nuevo sistema, se le enviarán a las salas competentes.



"Hay muchas cosas que no hemos pensado, pero si no se ha logrado un acuerdo cuando las otras dos salas empiecen a operar, esos trámites se tendrían que ir a la sala de instrucción. Si se alcanzara a hacer un acuerdo que quede consignado en un acta, pues esa no se enviaría a la de instrucción sino a la de juzgamiento", dijo Hernández.



"Son muchos los eventos y bastantes problemáticos, pero son las circunstancias propias de una transición", recalcó Hernández.



JUSTICIA