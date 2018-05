Corte declara de lesa humanidad tres masacres y asesinato de Valle

Para evitar que prescriban las investigaciones por las masacres de San Roque (julio de 1996), El Aro (octubre de 1997) y La Granja (11 de junio de 1996), en Antioquia, así como el asesinato del líder de derechos humanos Jesús María Valle (1998), la Corte Suprema de Justicia declaró esos crímenes como de lesa humanidad.

La Sala Penal del alto tribunal tomó esa decisión en medio de la investigación preliminar que se sigue contra el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.



Esta decisión de la Corte no implica ninguna evaluación de fondo frente al proceso preliminar que se sigue contra el expresidente, y que según el mismo alto tribunal no había tenido avances desde 2014.



La Corte investiga a Uribe por concierto para delinquir en el radicado 45.110 que se inició por la denuncia que presentó el mismo Valle. En esa denuncia la víctima aseguró que hubo presuntas omisiones por parte de la Gobernación de Antioquia, presidida en la época de los hechos por Uribe, en las masacres de los paramilitares en Antioquia.



A esas denuncias se sumó la del senador Iván Cepeda quien adjuntó los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.



Como las tres masacres y el asesinato de Valle no prescribirán, la Corte podrá investigarlos en cualquier momento para determinar posibles responsabilidades.

El proceso de Uribe estuvo por años en el despacho del magistrado Gustavo Malo, investigado por el denominado ‘cartel de la toga’.



El seis de febrero pasado EL TIEMPO publicó el fallo del Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena de 30 años de prisión contra los hacendados antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Valle.

En el fallo el Tribunal los magistrados señalan que los ganaderos fueron los determinadores del homicidio que fue perpetrado por hombres de Carlos Castaño. Adicionalmente compulsan copias contra el expresidente Álvaro Uribe.



El expresidente ha insistido en su inocencia y ha asegurado que no tiene ninguna responsabilidad en esos hechos investigados.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com