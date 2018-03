Corte da el sí para primera extradición del clan de ‘Pedro Orejas’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a la entrega a Estados Unidos del ‘patrón’ de las esmeraldas Gilberto Rincón Castillo, hermano del polémico ‘Pedro Orejas’ y por décadas uno de los hombres más poderosos del occidente de Boyacá.

En decisión tomada el miércoles pasado, la Corte consideró que hay pruebas suficientes para que Rincón Castillo comparezca ante un juez del Distrito Sur de Florida que lo pide por narcotráfico. Es el mismo proceso por el que también están pedidos en extradición otros dos hermanos de Gilberto Rincón Castillo –Pedro, alias Pedro Orejas, y Ómar Josué–, así como Horacio de Jesús Triana Romero y el exalcalde de Coper, Boyacá, Rogelio Nieto.



Todos están señalados de participar, entre el 2002 y el 2015, en varios embarques de drogas que tenían, según la acusación, como destino Estados Unidos. El expediente dice que la droga se movió a través de rutas por Venezuela, México, Haití y República Dominicana. En este último país hubo una incautación de 400 kilos del alcaloide, cuyo responsable era un narco conocido como el ‘Marino’, cercano a los hermanos Rincón Castillo.



Las agencias federales tienen los testimonios de varios lugartenientes de ‘Orejas’ y sus hermanos, según los cuales la cocaína se procesaba en la región esmeraldera con la protección de sus ejércitos personales. También hay un capítulo por lavado de activos mediante las millonarias operaciones con esas gemas.



Como lo informó este diario, Gilberto Rincón y Horacio Triana se la estaban jugando por la ‘extradición exprés’: es decir, pidieron a la Corte agilizar su entrega a Estados Unidos, y para ello no interpusieron recursos contra la solicitud. El objetivo de tal decisión no se conoce oficialmente, si bien algunas fuentes no descartan la intención de que estén buscando algún tipo de negociación con las autoridades federales a cambio de beneficios. La decisión no abordó las ‘extradiciones exprés’, pues los magistrados tenían elementos suficientes para conceptuar sobre el pedido.



Con la determinación de la Corte, la entrega de Gilberto Rincón queda en manos del Presidente de la República, que en las próximas semanas podría ordenar que la extradición se haga efectiva. De esta manera, Rincón se convertiría en el primer gran patrón de las esmeraldas en ser extraditado a Estados Unidos para responder por narcotráfico.

‘Sí hay tratado’

En la decisión, la Sala Penal revalidó varios puntos sobre la extradición. Primero, que el tratado de 1979 con Estados Unidos sí está vigente, “en la medida en que las partes contratantes no lo han dado por terminado, no lo han denunciado o celebrado un tratado nuevo ni han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la ‘Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969’ para finiquitarlo”.



Lo que sí dicen los magistrados es que ese tratado no puede aplicarse porque las leyes que lo reglamentaban se cayeron por vicios de trámite a finales de los 80 y se necesita una nueva norma para aplicar, específicamente, el tratado de 1979.



Sin embargo, explica la decisión, “se encuentra vigente la ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”, que en su artículo 6 prevé que “las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas”.



Esa es la situación actual entre Colombia y Estados Unidos, y por eso está totalmente vigente la figura de la extradición entre los dos países, especialmente en lo que se refiere a delitos de narcotráfico.



Como se recordará, uno de los argumentos del condenado exministro Andrés Felipe Arias para que Estados Unidos no lo entregara a la justicia colombiana era que, supuestamente, la extradición no era aplicable pues no existía legalmente el tratado respectivo entre los dos países. Esa posición no prosperó, y Arias está a la espera de su envío a Colombia.



