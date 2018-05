Corte Constitucional suspende a funcionario capturado por corrupción

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, aseguró que la Sala Plena del alto tribunal decidió suspender provisionalmente a Jairo Yovanni Caicedo Rojas, auxiliar judicial de la Secretaría General de esa corporación, capturado el martes por presunta corrupción.



El alto tribunal también inició una investigación interna disciplinaria ante las pruebas que tiene la Fiscalía General contra Caicedo.

La Fiscalía General le imputó cargos de cohecho a Caicedo porque supuestamente habría exigido dinero para favorecer dos casos de tutela. Una de las tutelas era del exnarcoparamilitar Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias 'el Mellizo', y otra de la esposa del excapo Carlos Lehder.



Según Linares "el ánimo de la Secretaría General y de la Corte es ser transparentes, colaborar con las autoridades, y no permitir que en el alto tribunal prospere ningún tipo de actitud contraria al derecho".



Linares dijo que es una investigación disciplinaria que se inició y se adelanta por parte del jefe inmediato de Caicedo.



El presidente de la Corte dijo que a la fecha no tiene conocimiento de que haya más involucrados y que por ahora el único es Caicedo.



"Él no manejaba tutelas. Su función era administrativa, dedicada a devolver los expedientes que no eran seleccionados por la Corte. Su misión era de manejo de expedientes y por esa razón no tenía ninguna capacidad de influencia ni en la selección de tutelas, ni en la revisión de las mismas", aseguró.



JUSTICIA