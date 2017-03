Corte se inhibe en demanda de Montealegre sobre acuerdos de paz

La Corte se inhibió en el estudio de una demanda que presentó el año pasado el entonces fiscal Eduardo Montealegre en la que pedía que los acuerdos de paz con las Farc fueran catalogados como acuerdos especiales y entraran al bloque de constitucionalidad.



La Corte consideró que no tiene competencia para estudiar este caso porque lo que estaba demandado no era una ley sino el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto del 2012 que fue el que dio inicio a los diálogos de paz.



También dijo que en la demanda había una "ineptitud sustantiva" teniendo en cuenta que la demanda de Montealegre no cumplía los requisitos de certeza y suficiencia.



Montealegre sostuvo en su demanda que los acuerdos de paz con las Farc debían ser catalogados como un tratado.



Según el exfiscal general, la naturaleza de estos acuerdos debía ser la de Acuerdo Especial Humanitario, lo que a su juicio estaba acorde al Derecho Internacional Humanitario.



La demanda del exfiscal buscaba blindar los acuerdos en el sentido en que al entrar al bloque de constitucionalidad no podían ser modificados por el Congreso ni por ningún mecanismo de refrendación popular.



JUSTICIA