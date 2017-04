Corte protege a gay discriminado por sus vecinos en Barranquilla

Con una serie de fotografías y videos, Héctor Alfonso Sánchez Escorcia logró probar ante la Corte Constitucional que, desde hace varios años, venía siendo objeto de las agresiones verbales y físicas de 11 de sus vecinos por su condición homosexual.

Las afectaciones que sufrió Sánchez, diseñador barranquillero que vive en el conjunto Villa Catalina con sus padres, de 74 y 80 años, llevaron a que presentara ante la Corte Constitucional una tutela para que se les exigiera a sus vecinos dejar de discriminarlo.



Pocas veces la Corte se ha pronunciado sobre conflictos entre particulares, pero esta vez el alto tribunal decidió hacerlo al encontrar que se trataba de un caso en el que Sánchez estaba en indefensión por su condición de miembro de la comunidad LGBTI, históricamente vulnerable.



En la tutela, Sánchez contó que desde el 2015 sus vecinos comenzaron a agredirlo, situación que se agravó porque su conjunto residencial no tiene personería jurídica ni administración, lo que lleva a que no haya un mecanismo de solución de conflictos.



Mediante las pruebas que aportó Sánchez, la Corte determinó que sus vecinos hicieron un uso inadecuado del lenguaje para referirse a la orientación sexual del diseñador, con el fin de insultarlo “a través de epítetos como ‘marica’, ‘mariquita’ y ‘maricón’ ”.



Así, “en distintas ocasiones en las que han surgido altercados violentos con sus vecinos, estos últimos han usado adjetivos que se refieren a la orientación sexual diversa del actor de forma peyorativa y con una clara motivación descalificatoria”, dice el fallo.

Héctor Sánchez Escorcia, en la tarde del pasado lunes en la sede de Caribe Afirmativo en Barranquilla, con el director de la organización, capitulo Caribe, Wilson Castañeda. Foto: Caribe Afirmativo.

Uno de los videos expuso, por ejemplo, que en medio de una discusión con una de sus vecinas, entre los insultos que ella usa está la palabra ‘maricón’ para ofender a Sánchez. En otra grabación se registra cómo uno de sus vecinos usa expresiones como “los maricas vuelan” y “la maricada” para descalificarlo.



La Corte también dijo que los 11 vecinos, que viven en cuatro de las ocho casas del conjunto residencial, aunque negaron cualquier comportamiento homofóbico, no aportaron ninguna prueba para demostrar “que no han expresado los calificativos aludidos en la tutela”.



En el proceso, los vecinos no aceptaron los señalamientos de matoneo y, por el contrario, afirmaron que “los altercados que han surgido con Sánchez son producto de provocaciones suyas y de sus padres, pero no se relacionan con su orientación sexual”.



También aseguraron que la molestia no era solamente suya, sino del conjunto en general, que firmó una carta en la que declaró a Sánchez y su familia “como personas no gratas”. Finalmente, agregaron que habían llamado a Sánchez a conciliar ante la Universidad del Norte de Barranquilla, pero él se negó a asistir.



Sobre ese argumento, la Corte dice que, sin importar qué justificó el mal uso del lenguaje, esos actos discriminatorios no pueden ser aceptables, así hayan obedecido a supuestas provocaciones de Sánchez.



Así mismo, la Corte sostiene que ha prohibido la categorización de “personas no gratas” por parte de juntas directivas, pues no hay ninguna ley que admita esa declaración.



JUSTICIA