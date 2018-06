Procurador sí puede pronunciarse sobre ley estatutaria de JEP: Corte

El procurador Fernando Carrillo deberá emitir su concepto sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, dado que el pasado 13 de junio la sala plena de la Corte Constitucional le negó el impedimento que había presentado para pronunciarse al respecto.

En los próximos días, Carrillo será notificado de la decisión y tendrá 10 días desde ese momento para enviar el documento con sus observaciones sobre la ley.



De acuerdo con el alto tribunal fueron dos las razones por las que se negó el impedimento.



La primera porque al ser representante de los derechos de las comunidades tiene que pronunciarse sobre temas de connotación nacional.



El segundo, porque el concepto que él emite no es vinculante. El Procurador no tiene voto y en ese sentido, dice la Corte, no tiene que declararse impedido.



JUSTICIA