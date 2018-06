'No se necesita pronunciamiento de Corte para tramitar reglas de JEP'

El presidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares le explicó al presidente electo Iván Duque que no se necesita que el alto tribunal tome una decisión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que el Congreso tramite la ley de procedimiento de esa justicia.

Así se lo hizo saber Linares a Duque en el encuentro que hoy tuvo el presidente electo con las cabezas de la justicia. Esa posición se hizo oficial esta tarde, luego de que la Corte Constitucional emitió un comunicado.



Según el alto tribunal, "el trámite legislativo de la ley de procedimiento de la JEP no depende del control de constitucionalidad que se surte ante este Tribunal sobre la ley estatutaria de la administración de justicia en la JEP".



La explicación de la Corte, es que la ley que está tramitando el Congreso es "una ley ordinaria de procedimiento que desarrolla el artículo 12 del artículo uno del Acto Legislativo del 2017", que fue el que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, norma que ya fue aprobada por la Corte.



Según el alto tribunal, "los códigos de procedimiento de las distintas jurisdicciones no dependen de la ley estatutaria de la administración de justicia". Esto, según está consagrado en la ley 270 de 1996.



Así, en el encuentro, Linares le dijo a Duque que "no es prerrequisito el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que la votación en el Congreso avance".



Participantes del encuentro dijeron que Duque entendió esos argumentos y respondió que, tal como se hizo en el plebiscito, lo que quiere la bancada del Centro Democrático es reunirse con el Ministro del Interior para discutir algunos aspectos de ese proyecto.



Fuentes le indicaron a EL TIEMPO que, además, el presidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares también le explicó a Duque en el encuentro que la sentencia de la Corte sobre el acto legislativo 01 del 2017 blindó jurídicamente a la JEP, con lo que no se le pueden hacer modificaciones de fondo al acuerdo de paz con las Farc.

Duque en todo caso, respondió que tal y como le dijo al presidente Santos esta mañana, impulsará una reforma para que el narcotráfico quede por fuera de la lista de delitos conexos

