Debate sobre aborto legal se revive en la Corte Constitucional

Una demanda del ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero revivió en la Corte Constitucional el debate sobre el aborto legal. La demanda se dio contra el artículo 122 del Código Penal que establece que la mujer que causare un aborto o permita que otro se lo cause, podrá pagar entre 16 y 54 meses de prisión.



Esta vez la discusión gira sobre hasta qué etapa del embarazo se debería permitir un aborto, pues aunque en Colombia esta práctica está permitida en tres casos –violación, malformación del feto y riesgo para la salud física y mental de la madre– sigue sin tener una regulación clara frente al tiempo.

El demandante asegura que si bien una sentencia de la Corte Constitucional despenalizó el aborto en esos tres casos, se mantiene una omisión legislativa frente al límite de tiempo para que esta práctica pueda considerarse legal.



"La norma objeto de demanda excluye una definición del tiempo en que se puede realizar el aborto en los casos en que es procedente sin sanción penal, esta exclusión es contraria a la Constitución Política, en la medida que no existe certeza o claridad tanto para la gestante como el profesional de la salud que realiza el aborto si existe o no un límite en la edad gestacional del nacituro para practicar legalmente el aborto, violando el derecho a la vida del que está por nacer, que aún sin ser persona tiene derecho a la protección de su vida (...), en la medida que la vida se protege desde la concepción", dice la demanda.



A juicio del demandante, la ponderación del derecho al aborto sin sanción penal puede "no ser igual en las primeras semanas de gestación a la ponderación que se hace en un tiempo cercano al nacimiento", considerando que en cada etapa del embarazo puede haber una ponderación de derechos diferente.



El magistrado Alberto Rojas Ríos, quien estudia la demanda, les presentó una ponencia a sus compañeros de la Corte Constitucional en la que les propone que la posibilidad de interrumpir el embarazo se mantenga sin restricción de tiempo.



Dentro de sus argumentos, el magistrado tuvo en cuenta las barreras que tienen muchas mujeres para poder acceder a un aborto legal, a pesar de que está permitido desde hace 11 años. También, que algunos casos de malformación son difíciles de detectar en las primeras etapas del embarazo o que no siempre es ágil el proceso para que una mujer abusada sexualmente denuncie los hechos.



En este debate, la Procuraduría le había enviado un concepto a la Corte en la que le propone que se ponga un límite de tiempo para este procedimiento. El concepto, que había sido enviado por la exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda, dice que "cuando el embarazo se encuentra en un avanzado estado y se practica la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, deja de optimizarse la vida".



El documento de la Procuraduría sostiene: "Cuando el feto sobrevive a su expulsión del útero materno o tiene la posibilidad de hacerlo es claro que ya no existe una razón constitucional que justifique la desprotección de su vida, puesto que aun encontrándonos ante las tres causales de despenalización del aborto, la garantía de los derechos de las mujeres no se ve afectada si se amapara la vida del no nacido”.



JUSTICIA