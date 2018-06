Los argumentos en la Corte para definir competencia en caso Santrich

Este martes la Corte Constitucional deberá definir tres procesos en los que se plantea un conflicto de competencias en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, capturado tras ser solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Es señalado por la presunta comisión de delitos de narcotráfico.

En una sala plena extraordinaria la Corte estudiará este martes los tres procesos. El primero, es una tutela instaurada por Santrich, caso que tiene el magistrado Luis Guillermo Guerrero. También evaluará otro caso planteado por el Fiscal General por un conflicto de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP) frente a la captura de Santrich. El tercer caso es una acción de tutela de una ciudadana actuando como agente oficiosa de Santrich, cuya ponencia está en manos de Antonio José Lizarazo.



Según fuentes del alto tribunal, las ponencias de Guerrero y Rojas establecerían que en el caso de la captura de Santrich las normas son claras en que la autoridad competente para detener a un exguerrillero pedido en extradición (o a cualquier ciudadano solicitado por una autoridad de otro país) es la Fiscalía General.



Las ponencias también plantean que la JEP no podía frenar la orden de extradición de Santrich porque, entre otras razones, la solicitud aún no había llegado para poder hacerlo. Además, los proyectos establecen que la JEP no puede pedirle pruebas a la Fiscalía para revisar la legalidad de una orden de captura.



En ese sentido, si llegan a ser avaladas las ponencias en el alto tribunal, el efecto práctico es que Santrich seguirá preso y se continuará el trámite normal en la JEP de la revisión de su caso. Los proyectos de fallo plantean decirles a los magistrados que su decisión sobre el caso Santrich se debe limitar a revisar las fechas de la comisión de los supuestos delitos (si son antes o después de la firma del acuerdo de paz) para establecer si procede o no la posibilidad de la extradición.

En caso de que los hechos por los que es requerido Santrich hayan ocurrido después del acuerdo de paz, el caso debe pasar a revisión de la Corte Suprema de Justicia, es decir, a la cancha de la justicia ordinaria.



Sin embargo, el artículo 19 del Acto Legislativo 01 del 2017, el que creó a la JEP, establece que en caso de que los delitos sean posteriores al acuerdo de paz, la JEP remitirá a la autoridad judicial competente el proceso "para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición".



Los proyectos de fallo establecen que, en todo caso, tras hacer efectiva una captura por solicitud de extradición (proceso que según las normas no debe pasar ante un juez de control de garantías) la Fiscalía General tiene la obligación de poner a disposición de la JEP a los investigados para que se surta el trámite que está en la ley.



Frente a la otra tutela instaurada por María del Pilar Murillo Rodríguez como agente oficiosa de Santrich, en la que alega que se le está vulnerando su derecho a la paz, la ponencia en la Corte dice que su petición carece de fundamento porque no es una de las partes en el proceso.



