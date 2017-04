Corte define quién debe tramitar amnistías

Al menos en cinco fallos la Corte Suprema de Justicia ha dado pautas frente a qué instancias se deben tramitar las amnistías y libertades para casos que vienen de la antigua ley de Justicia y Paz.

Hasta ahora en esa justicia hay 15 sentencias en las que los magistrados les han negado la amnistía y la libertad condicionada a los guerrilleros, ya sea porque consideran que no pueden ser beneficiarios de dos leyes transicionales (la ley Justicia y Paz, y ahora la Justicia Especial para la Paz) o porque las Farc no han entregado las listas oficiales de sus integrantes. También porque no saben qué juez es el competente de estudiarlas, sobre todo cuando la Fiscalía aún no ha acumulado todos los procesos en su contra.



Frente a las solicitudes de libertad, la Corte afirmó que cuando el proceso se encuentre en etapa de indagación o investigación, o una parte esté en esas etapas mientras que la otra ya esté en acusación, será responsabilidad del juez de control de garantías resolver las solicitudes de libertad condicionada. En caso de que todo el proceso ya esté en la etapa de acusación o juzgamiento, le corresponderá al juez de conocimiento.



En estos casos, la Corte dice que “la omisión en resolver la solicitud de acumulación no puede ser utilizada como un argumento viable para apartarlo del conocimiento, pues la única forma de retrotraer el asunto a la fase instructiva, para efectos de que del tema de la libertad se ocupe un magistrado de garantías, es a partir del retiro del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, o con ocasión de la declaratoria de nulidad”.



A la Corte también llegó una solicitud de un militar. En este caso precisó que es el juez que lleva su proceso el que debe resolver el caso, “cuando el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz le comunique el cumplimiento de los requisitos”. También porque los hechos no tenían relación con el conflicto.



JUSTICIA