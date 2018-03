Inédito: Corte se equivoca al tasar pena de Moreno y revisará el monto

La Corte Suprema de Justicia avaló la ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández y condenó al polémico abogado y exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Aunque en principio el alto tribunal había dicho que la pena de Moreno sería de tres años y seis meses de prisión, posteriormente la Corte informó que hubo un error al calcular el monto de la pena y que los magistrados volverán a debatir en la próxima Sala Penal cuántos años de cárcel deberá pagar Moreno.



Fuentes de la Corte dicen que, tras esa revisión, la pena contra Moreno podría aumentar, decisión que se informará la próxima semana. Esto porque el alto tribunal encontró que había un error en la tasación del descuento que se hizo de la pena en la ponencia.



Moreno, quien tras su captura se convirtió en uno de los testigos claves del ‘cartel de la toga’, negoció el pasado 11 de diciembre ante la Corte Suprema la rebaja que se le concedió por aceptar los cargos de concusión y uso ilícito de información privilegiada.En ese momento la Fiscalía les pidió a los magistrados que se le impusiera la pena más baja, negociación que fue aceptada este miércoles por el alto tribunal.

En la audiencia de diciembre pasado el exfiscal anticorrupción le solicitó a la Corte que le permita acceder a una rebaja de la mitad de la pena y no únicamente del 30 por ciento.



Así, Moreno le pidió al alto tribunal que revierta una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que en julio del 2017 no avaló su allanamiento a cargos considerando que no lo había hecho de manera voluntaria y clara.



Sin embargo, Moreno insistió ante la Corte que desde el principio aceptó los cargos y por lo tanto sí merece la rebaja de la mitad de su condena.



La Corte avaló esa aceptación y le concedió a Moreno la rebaja de la mitad de la pena, y ahora tendrá que recalcular cuántos serán los años de condena.



El exfiscal fue condenado por la Corte Suprema por exigirle al menos 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de darle información privilegiada en su caso.



La condena señala que Moreno y el abogado Leonardo Pinilla se pusieron de acuerdo para exigirle el dinero a Lyons a cambio de entregarle información que testigos estaban dando en su contra para que pudiera defenderse.



Moreno Rivera está recluido en una guarnición militar a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, en donde tiene un proceso por lavado de activos por recibir dinero de Lyons en ese país, producto del soborno.



En este caso, Moreno será extraditado y la sentencia de la Corte precisa que cuando regrese de EE. UU. debe pagar efectivamente la pena de cárcel en Colombia por los delitos cometidos.



