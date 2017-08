Corte compulsa copias contra Bustos y Ricaurte tras escuchar a Besaile

La Corte Suprema de Justicia compulsó copias contra los exmagistrados y expresidentes de ese alto tribunal Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, luego de escuchar este martes las declaraciones del senador Musa Besaile, que los compromete con un escandaloso caso de corrupción.

En un interrogatorio, Besaile le dijo a la Corte que el abogado Luis Gustavo Moreno le había exigido 6.000 millones de pesos de los cuales pagó 2.000 para que no se ordenara su captura en el proceso que se le sigue desde el 2007 por parapolítica.



Esa versión también fue ratificada por el abogado Luis Ignacio Lyons ante la Corte, quien representaba en su momento a Besaile.



La compulsa de copias la hizo la sala de instrucción que lleva el caso, presidida por el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa.



Según Besaile, a finales del 2014 y comienzos del 2015 fue extorsionado por "Moreno", y el dinero sería para el magistrado Leonidas Bustos, entonces presidente de la Corte.



También pudo tener incidencia en el caso el magistrado Ricaurte, quien para la época de los hechos ya no era magistado del alto tribunal.



Ante la gravedad de las declaraciones de Besaile, la sala de instrucción que lleva el caso en la Corte Suprema compulsó copias para que la Comisión de Acusación investigue los señalamientos que Besaile hace contra Bustos.



De otro lado el alto tribunal compulsó copias para que la Fiscalía lleve a cabo las investigaciones contra Ricaurte, quien en este caso no tendría fuero pues los hechos sucedieron cuando ya no era magistrado, y el abogado Moreno.



