Corte avala objeción a ley que reducía aportes de salud de pensionados

La Corte Constitucional encontró fundadas las objeciones del Ejecutivo a la sanción de la polémica que el año pasado fue aprobado por el Congreso y que bajaba del 12 al 4 por ciento los aportes de salud de los pensionados del país.

Según el fallo, la aprobación de la norma violó las reglas de trámite legislativo según las cuales las leyes que tienen impacto fiscal deben contar con el visto bueno del Ejecutivo.



Durante el trámite, el Ejecutivo se opuso argumentado que su implementación le costaría al menos 3,7 billones de pesos al Ejecutivo hasta el 2022. Ese fue el argumento del Gobierno acogido por la Corte para declarar inexequible la ley con siete votos contra uno.



Se trata del proyecto de ley 170 de 2016 que aprobó el Congreso de la República, que establece una reducción de la cotización al régimen contributivo de salud de la respectiva mesada pensional.



Aunque la ley tuvo una votación favorable de 59 senadores y de 0 en contra, no contó con el visto bueno del Gobierno Nacional y fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos. Y ahora no pasó la prueba de la revisión de la Corte Constitucional.



La ponencia de la magistrada Cristina Pardo, acogida por la Corte, aprobó las objeciones de Santos a esa norma, declarándola inexequible.



La Procuraduría había solicitado a la Corte rechazar las objeciones del Gobierno, porque a su juicio la sostenibilidad fiscal no es argumento para no buscar la protección de derechos fundamentales.



JUSTICIA