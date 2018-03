Corte archiva denuncia contra presidente del Senado por curules de paz

La Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por no remitir para su promulgación el proyecto que creaba 16 circunscripciones especiales para la paz.

Cepeda se negó a enviar ese proyecto considerando que fue hundido en la votación de la conciliación en el Senado.



El presidente del Senado fue denunciado por los congresistas Germán Navas Talero, Iván Cepeda, Alirio Uribe, Ángel María Robledo y Víctor Correa. La denuncia se dio por el delito de prevaricato por omisión pues consideraban que con los 50 votos que obtuvo el proyecto, sí se habían obtenido las mayorías ya que tres senadores en ese momento estaban ausentes por capturas en su contra por corrupción, y su silla no contaba en la votación.



El alto tribunal emitió un auto inhibitorio ante esa denuncia considerando que "la justicia penal no puede controlar actos políticos del Congreso".



En la denuncia de los congresistas contra Cepeda afirmaban que supuestamente había “desconoció abiertamente la Constitución, así como los pronunciamientos al respecto por parte de la Corte Constitucional”.



Para los congresistas el proyecto sí podía ser promulgado y no fue hundido porque "con las tres sillas vacías que en su momento existían en el Senado de la República, el número de asistentes de dicha corporación era de 99 senadores, y por lo tanto la mayoría requerida por la Constitución para aprobar dicho acto legislativo corresponde a 50 votos afirmativos que en efecto se lograron”.



JUSTICIA