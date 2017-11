Corte abre indagación preliminar contra dos representantes a la Cámara

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra los representantes a la Cámara Nilton Córdoba y Argenis Velásquez, quienes han sido señalados por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Las indagaciones preliminares se abrieron por parte de la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala Penal, que lleva los procesos por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.



El alto tribunal los investiga por el delito de cohecho, que tiene una pena de 3 años de cárcel, y que no alcanza para entrar a definir si los mantiene o no con detención preventiva.



Moreno le dijo a la Corte Suprema que Nilton Córdoba le pagó supuestamente 200 millones de pesos al magistrado auxiliar Camilo Ruiz (trabajaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo) para evitar una orden de captura en su contra.



En cuanto a Argenis Velásquez, Moreno ha dicho que también pagó dinero para que se frenara una orden de captura en su proceso en la Corte Suprema.



Córdoba es investigado por el alto tribunal por supuesto lavado de dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó (Chocó), y Argenis Velásquez, por el saqueo a la salud en su departamento, Putumayo.



Por el caso de corrupción al interior del alto tribunal está preso el senador Musa Besaile, quien habría pagado 2.000 millones de pesos para que la red de corrupción al interior de la Corte Suprema frenara una orden de captura en su caso por parapolítica.



También hay una investigación formal contra el senador Álvaro Ashton, señalado de pagar 600 millones de pesos para recibir beneficios judiciales en su investigación, también por parapolítica.



JUSTICIA