Consejo de Estado negó recurso que pretendía revivir curules de paz

Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en diciembre ordenó al presidente del Senado remitir el proyecto de acto legislativo que creaba las 16 curules transitorias especiales de paz al Presidente de la República para su promulgación.

De acuerdo con el Tribunal el recurso interpuesto por el Ministro del Interior -una acción de cumplimiento- no agotó los procedimientos que se requieren para la presentación de dicha demanda, eso es "reclamar al presidente del Senado el cumplimiento del artículo 196 de la Ley 5 de 1992 que sustentaba la pretensión de promulgación de la iniciativa de reforma constitucional".



La decisión corresponde a una impugnación interpuesta por el representante del Senado contra la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó al presidente de esa corporación enviar el proyecto al Presidente de la República para promulgar las curules por considerar aprobado dicho proyecto.



La disputa en este proceso se basó en que mientras el Gobierno sostuvo que los 50 votos favorables al proyecto de las curules en el Congreso eran suficientes para su aprobación, la mesa directiva del Senado argumentó que se necesitaban 51 votos.



El Tribunal de Cundinamarca consideró que la tesis del Gobierno era la válida y que la “mayoría absoluta” hay que tomarla con base en 99 senadores que están ejerciendo y no en los 102 que componen la corporación. El Tribunal determinó que “la mayoría absoluta de 99 es 50” y que, por lo tanto, la conciliación de este proyecto fue “aprobada”.



Sin embargo, el Consejo de Estado, ahora negó esas pretensiones por considerar en resumen que la acción de cumplimiento no era el recurso que se debía utilizar para reclamar en ese caso.



JUSTICIA