Condenan a la aeronáutica por accidente aéreo

La Aeronáutica Civil y el departamento del Tolima pagarán una millonaria indemnización al sobreviviente de un accidente aéreo ocurrido el 20 de marzo de 1999 en el municipio de Chaparral (Tolima).

En una decisión del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, fueron condenadas ambas entidades por contratar una empresa no autorizada para prestar servicios comerciales de transporte aéreo para desplazar a los funcionarios del programa Plante, que adelantaba un proceso de sustitución de cultivos ilícitos en la región.



Además, la Sala señala que hubo deficiencias en el control del tráfico aéreo el día del accidente en el que perdieron la vida el piloto del avión de Aerosur y cinco pasajeros.



Para la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, quedó demostrada la falla en el servicio en la que incurrió la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil al expedir un certificado de aeronavegabilidad y aprobar un plan de vuelo a una empresa que no contaba con autorización para prestar el servicio de transporte comercial, además de quedar en evidencia que hubo deficiencias en el control del tráfico aéreo.



El avión de la empresa Aerosur, que fue contratado por el Departamento del Tolima, despegó del aeropuerto Perales de Ibagué con destino Planadas (Tolima). En el estudio de la demanda, el tribunal encontró que el aeropuerto de Ibagué, tenía infraestructura limitada, pues solo tenía control aéreo hasta Ortega, donde debái transferirse el control al aeropuerto de Santiago Vila de Planadas.



"Sin embargo, al no contar este con la más mínima infraestructura aeronáutica, no pudo orientar al piloto acerca de las condiciones meteorológicas, cambio en las reglas del vuelo y alternativas que tenía para la ruta, desencadenándose al final el accidente en el que resultó lesionado el demandante", dice el fallo.



“Es mandato constitucional y civil que esta entidad está llamada a cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y reglamentación de las actividades de aeronáutica civil, así como ejercer la regulación de las actividades en el espacio que comprometen la seguridad no sólo del servicio aéreo, sino la protección de los derechos de los usuarios del mismo”, precisó la providencia.



En la decisión se ordena también a la empresa Aerosur reembolsar el dinero que pague el departamento de Tolima por las condenas impuestas, teniendo en cuenta que tuvo responsabilidad al prestar un servicio sin la debida acreditación.



JUSTICIA