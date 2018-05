Pena de 53 años contra hombre que ordenó quemar su bus por un seguro

La Corte Suprema de Justicia condenó a 53 años de prisión a Rogelio Silva Silva, quien, como propietario de un bus de la empresa Los Libertadores, ordenó el 12 de diciembre del 2007 quemar su vehículo de transporte para cobrar una póliza de seguros, hecho en el que murieron 13 pasajeros.

Según las investigaciones, como el vehículo estaba cubierto por un seguro contra actos terroristas, Silva vio una “magnífica posibilidad de obtener unos ingresos bastante significativos para superar sus dificultades económicas”, por 364 millones de pesos.



Así fue como diseñó un plan para incendiar su vehículo, contratando a personas vinculadas a las Farc, quienes ejecutaron el atentado cuando el vehículo estaba en servicio, “condición además indispensable para reclamar el pago del seguro”. El carro fue incendiado al pasar por la vereda Suescún, en Tibasosa, cuando cubría la ruta Bogotá-Sogamoso.

Al pedir que se tumbara la condena en su contra, Silva había señalado que no podía ser condenado en la modalidad de determinador con dolo, sino con culpa, ya que su papel había consistido en contratar a terceros y no había tenido la intención de generar los homicidios.



Sin embargo, la Corte aseguró que es inadmisible imputarle las muertes a título culposo, pues “mostró total indiferencia” frente a los daños que pudieran derivarse del atentado terrorista contra el bus “y no hizo nada para evitar la muerte de quienes viajaban en el automotor incendiado”.

Para la Corte es claro que Silva actuó con dolo eventual ya que tenía un “conocimiento del riesgo concreto que implicaba la ejecución del comportamiento y por las especificidades del plan”.



