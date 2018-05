¿Qué hay detrás de la selección de tutelas en la Corte Constitucional?

Tres años después de que se destapara el escándalo de corrupción de la Corte Constitucional en el que por primera vez un magistrado -Jorge Pretelt- fue llevado a juicio, se abre un nuevo episodio judicial por presunta corrupción en selección de tutelas en ese alto tribunal.

Este martes fue capturado Jairo Yovanny Caicedo, auxiliar de la Secretaría General de la Corte Constitucional, acusado de haber pedido dinero para manipular la selección de tutelas por parte del alto tribunal.



Específicamente, la Fiscalía se refiere a una tutela interpuesta por Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'el Mellizo', en la que le negaron su regreso a Justicia y Paz. Según la investigación, Caicedo contactó al abogado del 'Mellizo' y le habría pedido entre 50 y 100 millones de pesos para "garantizar que la tutela entrara en reparto".



El presidente de la Corte Constitucional dijo que no hay evidencia de que hubiese algún contacto entre personas que adelantan las conductas ilícitas y los magistrados de la Corte que son los que seleccionan las tutelas.

¿Cómo es el proceso de selección?

Aunque todas las tutelas que se fallan en el país, negadas o aceptadas, van a la Corte Constitucional, no todas son revisadas por el alto tribunal.



Después de un reparto al azar que se hace en Sala Plena, en presencia de todos los magistrados y de la Secretaría General, pasan a una sala de selección que estudia las tutelas preseleccionadas, las peticiones escritas que haga cualquier ciudadano, y las insistencias de tutelas no seleccionadas el mes anterior.



Para que una tutela sea seleccionada se requiere que los dos magistrados que componen la Sala voten a favor de su escogencia.



Esa posibilidad, en todo caso, no es alta pues de las 40.000 que se examinan cada mes, se seleccionan para revisión 60 tutelas.



La importancia de la selección radica en que la revisión por parte del alto tribunal es el último recurso que le queda a una tutela para que pueda tener otra decisión.



La Corte señala que no hay indicios de que otras personas estén vinculadas, lo que quiere decir que pese a que Caicedo pedía dinero, según la Fiscalía, por impulsar o manipular el proceso de selección es posible que no tuviera esa posibilidad, teniendo en cuenta que el proceso se realiza por sorteo.

JUSTICIA