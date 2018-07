CNE deberá estudiar solicitud que pide revivir Nuevo Liberalismo

Un auto de la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución con la cual el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud del Nuevo Liberalismo para revivir ese Movimiento Político.

El Consejo Nacional Electoral argumentó en su momento que el Nuevo Liberalismo ya había obtenido la personería jurídica, pero que la había perdido en el 2006, seis años después de obtenerla, por no haber superado el número mínimo de votos que exige la Constitución a los movimientos políticos, para mantenerse después de las elecciones.



Sin embargo, de acuerdo con la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, ponente en este proceso, los solicitantes de ahora no son los mismos que hicieron la solicitud en el 2000, pues entregaron una resolución que evidencia que el Nuevo Liberalismo no es la organización que perdió su personería por no superar el umbral.



Según el auto, la colectividad que recuperó la personería para luego volverla a perder es el Movimiento Nuevo Liberalismo, distinto a la que lideró Luis Carlos Galán Sarmiento, que es la que solicita ahora el reconocimiento jurídico por parte del Consejo Nacional Electoral.



En consecuencia, el Consejo de Estado le pidió al Consejo Electoral que estudie nuevamente la solicitud de los exmilitantes del movimiento.



JUSTICIA