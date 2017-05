Corte niega recusación de Robledo contra el Fiscal en caso Odebrecht

Por 17 votos contra uno la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó la recusación que el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, y la senadora del Partido Verde Claudia López, presentaron contra el Fiscal General Néstor Humberto Martínez para que se aparte de la investigación por el caso Odebrecht.



Aunque no realizó una revisión de fondo sobre si Martínez debe quedar o no impedido, la Corte negó ese recurso considerando que es improcedente ya que ni Robledo ni López hacen parte de los procesos penales que lleva la Fiscalía por los sobornos que pagó la multinacional.

Es decir, los senadores no son ni víctimas, acusados, ni hacen parte del Ministerio Público en esas investigaciones, y para la Corte es claro que cualquier ciudadano no puede recusar a los jueces o investigadores, sino únicamente aquellos que están dentro de los procesos.



El alto tribunal tuvo en cuenta que, según el Código Penal, "los únicos que pueden recusar al juez o al fiscal, o al funcionario judicial son las partes e intervinientes del proceso penal y, en este caso, los congresistas que recusaron al Fiscal General no demostraron que sean parte en el proceso o los procesos que se adelantan por el caso Odebrecht".



Con esta decisión Martínez gana la puja que mantenía con el senador, quien ha insistido en que el Fiscal debe apartarse del caso porque supuestamente prestó una asesoría a Navelena, una de las megaconcesiones de la multinacional brasileña Odebrecht.



Robledo también denunció a Martínez ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pues sostiene que en el 2015 la firma de abogados de Martínez Neira dio conceptos jurídicos para que la concesión Navelena lograra el polémico crédito por 120.000 millones de pesos con el Banco Agrario, hoy también en la mira de la Fiscalía.



En diferentes oportunidades, el Fiscal ha negado que él o la firma que lideraba hubieran prestado algún tipo de servicio legal a Navelena y enfatizó en un comunicado de diez puntos que como Fiscal General es vocero del ente acusador, pero no lleva personalmente esas investigaciones.



Actualmente la Corte Suprema estudia un impedimento que el mismo Fiscal Martínez presentó para apartarse de las investigaciones que se lleva contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por firmar un otrosí que le permitió a Odebrecht construir la vía Ocaña-Gamarra sin una licitación, como parte de la Ruta de Sol II.



JUSTICIA