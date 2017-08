Ante la Corte critican financiación al Centro de Pensamiento de Farc

La Corte Constitucional realiza este miércoles una audiencia pública en la que se debate la posibilidad de que las Farc participen en política y se escuchan las diferentes voces sobre el Acto Legislativo 03 del 2017, del acuerdo de paz.



Esa reforma estableció que, una vez culmine la dejación de armas, se le reconocerá el derecho de personería jurídica al movimiento político que conforme la guerrilla, y le da otras herramientas para financiar su partido y sus campañas políticas a la Presidencia y al Congreso. También establece que las Farc pueden tener cinco curules para el Senado y cinco para la Cámara.

También estableció que hasta el 19 de julio del 2026 ese movimiento recibirá anualmente una suma equivalente al promedio de lo que reciben los demás partidos.



Además, para contribuir a la financiación del Centro de Pensamiento y Formación Política del partido y a la difusión de su agenda programática recibirán hasta el 2022 una suma equivalente al 7 por ciento anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y se financiará la campaña política de sus candidatos a Presidencia y al Senado en el 2018 y el 2022.



Otro de los puntos polémicos de la ley es que asigna cinco curules para las Farc en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.



Desde las 8 a. m., en el alto tribunal intervendrán el Gobierno, la Misión Electoral Especial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Transparencia por Colombia, congresistas, organizaciones de víctimas, exconstituyentes, exmagistrados, entre otras partes.

Gobierno defiende la participación en política

El primero en intervenir en la Corte Constitucional fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien defendió el acto legislativo que permite la participación política de las Farc y aseguró que esta es la razón de ser del proceso de paz.



Afirmó que el carácter de ese acto legislativo es transitorio y excepcional, y busca "asegurar el tránsito del conflicto a la paz".



El alto funcionario también dijo que "la reintegración política se ha considerado como la base fundante y estructural de los procesos de paz con grupos al margen de la ley, ya que solo a través de estas medidas se asegura atacar la raíz del conflicto y permite a los grupos en confrontación, en un marco democrático y legal, ser parte de los procesos de decisión pública".



El ministro aseguró que el nuevo partido de las Farc debe seguir las reglas que ya están en la Constitución y que las reglas especiales solo serán para obtener la personería jurídica y para su participación, pero que tendrá que mantener los principios de la Carta Política.



Rivera también dijo que debe haber un delegado de este partido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque el diseño de ese organismo prevé que tenga una conformación plural, y lo lógico es que los partidos tengan la posibilidad de participar en este. "Lo harán con voz, pero no con voto, lo que es una regla de pluralismo, equitativa y perfectamente defendible desde el punto de vista constitucional", aseguró el ministro.

Ya se pidieron 3.600 millones para el partido de las Farc: CNE

Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el reconocimiento de la personería jurídica durante ocho años al partido de las Farc busca su reincorporación a la vida civil, por lo que está de acuerdo con este punto.



"En el momento en que se conviertan en partido, no pueden continuar sus actividades ilícitas. Se les da el reconocimiento, pero las Farc deben ser claras en que tendrán ocho años de personería y deben cumplir las mismas reglas de juego de todos los partidos", dijo.



Vega también dijo que ese partido sí puede tener personería jurídica sin pasar por el umbral, ya que existe un antecedente en el que se permitió esa situación, y fue el de la Unión Patriótica.



Vega también aseguró que se debe certificar no solo la dejación de armas, sino también las caletas, lo que a su juicio la Corte Constitucional debe dejar claro.



El presidente también aseguró que ya se le solicitó al Ministerio de Hacienda el presupuesto de 3.600 milllones de pesos para el partido político que creen las Farc: 1.800 millones para su funcionamiento y otros 1.800 millones para el Centro de Pensamiento Político.



Sobre esa asignación de presupuesto dijo que a los otros 13 partidos políticos que existen en el país solo se les asignan gastos de funcionamiento. "Acá a las Farc se les está dando una prerrogativa con un dinero adicional por su estudio de pensamiento. Si se les da igualdad en su participación, se debe estudiar si los demás partidos políticos también tendrían derecho a ese rubro. Hay un reclamo justificado porque ningún otro partido político en Colombia tiene tal asignación", dijo.



Vega se apartó de la posición del Gobierno en cuanto a la asignación de un vocero de las Farc en el CNE. Dijo que darle la posibilidad de tener un magistrado por ocho años en este no resulta equilibrado respecto a los demás colectivos políticos, porque una vez termine este periodo las Farc ya tendrán curules en el Congreso, lo que les permitirá elegir a un magistrado por un proceso democrático, como sucede con los demás partidos.

Se les están dando más privilegios que a ningún otro partido: ex alto comisionado

Camilo Gómez Alzate, ex alto comisionado de paz, afirmó que la ley le está otorgando a las Farc más privilegios que a cualquier partido político. Dijo que en este caso "las víctimas han sido los colombianos y los victimarios han sido las Farc, y ese principio debe constituir este análisis", afirmó.



Gómez dijo que el M-19 nunca tuvo los beneficios que han tenido en política las Farc, y que aunque de tiempo atrás se ha reconocido el carácter político a esta guerrilla, "el derecho a la paz se debilita cuando se permiten privilegios únicos a los cuales nadie más tiene la posibilidad de acceder".



El ex alto comisionado de paz cuestionó el numeral quinto del Acto Legislativo, pues dijo que llevaría a que la Constitución de Colombia sería la única que permitiría que "criminales hagan política sin haber sido juzgados", lo que a su juicio sustituye la Constitución.



Afirmó que esto resultaría contraproducente para las víctimas, pues tendrían que ver a sus victimarios dictando las leyes sin haber sido juzgados. "Qué pasaría si 'Timochenko' o Iván Márquez son elegidos con la manifestación de someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que no cuentan todos sus vínculos con el narcotráfico", cuestionó Gómez.



Sobre la financiación del partido de las Farc y del Centro de Pensamiento, dijo que resultan desequilibrados porque los demás partidos no cuentan con los mismos beneficios: "No se debe aceptar la financiación del Centro de Pensamiento por violar el principio de igualdad", afirmó.



