¿Todo extranjero tiene derecho a la salud en Colombia?

El fallo de la Corte Constitucional en el que se ordena al Estado colombiano garantizar la atención en salud de dos ciudadanos venezolanos además advierte que toda persona, incluyendo a los extranjeros, tiene derecho a recibir una atención mínima del Estado en casos de extrema necesidad y urgencia.



Lo anterior, según el alto tribunal, en “aras de atender sus necesidades primarias y respetar su dignidad humana; un núcleo esencial mínimo que el Legislador no puede restringir, especialmente en materia de salud”.

Ronal Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indica que con las garantías de atención en salud que se exigen para los venezolanos se abre la puerta para que todos los extranjeros reclamen atención y que uno de los retos para el próximo gobierno será promover una ley de migración que ayude a afrontar el fenómeno.



“Estas garantías en salud son importantes, se está hablando de derechos, pero no se deben pasar líneas. El sistema de salud tiene problemas y estructuralmente hay muchas fallas y deudas”, señaló Rodríguez.



El investigador agrega que al tratarse de una crisis humanitaria se necesita mayor apoyo humanitario internacional porque Colombia no se puede hacer cargo de todos los efectos de la migración. “Hay que ser muy cuidadosos y no ir más allá de lo que se puede, sin atentar contra el sistema de salud”, sostuvo.



En el estudio que hizo la Corte se incluye una respuesta del Ministerio de Salud en el que advierte que “la atención de urgencias a pacientes extranjeros debe ser prestada a todas las personas de forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, servicios cuyo costo será asumido por el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA o por la EPS a la cual esté afiliada la paciente (artículo 168 de la Ley 100 de 1993; y 67 de la Ley 715 de 2001)”.

Sobre el caso de los migrantes venezolanos, Minsalud indicó que viene trabajando en un proyecto de resolución para incluir el ‘Permiso Especial de Permanencia’ como documento válido de identificación en los sistemas de información del Sistema de Protección Social, y así mismo, incluir a las personas que lo porten dentro de los sistemas de información del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



Agrega que todos los ciudadanos deben tener un documento de identidad válido para poderse afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como lo es el salvoconducto de permanencia. Sin embargo, advirtió que sí se brinda atención de urgencias a los pacientes extranjeros sin capacidad económica que no cuentan con afiliación.



Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que “la garantía de los derechos fundamentales no depende de la condición de ciudadano, sino de la condición de ser humano; de ser persona que habita el territorio nacional”. Y agrega: “De manera especial, se debe velar por garantizar el derecho a la salud de aquellas personas que, por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”.



