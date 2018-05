APP para rescate de galeón San José sí puede adjudicarse ahora: Corte

Frente a una consulta elevada por el Ministerio de Cultura a la sala de Consulta del Consejo de Estado sobre la adjudicación del contrato para el rescate del galeón San José en plena campaña electoral, el tribunal afirmó que sí es posible entregar el proyecto.

De acuerdo con el tribunal la celebración de una Asociación Público Privada (APP) con una empresa para que adelante el rescate del galeón no constituirá la figura de contratación directa aunque luego del proceso de postulación y selección solo quede la empresa originadora (la que encontró el naufragio hace tres años).



El tribunal concluye en su concepto que aunque no se presenten terceras empresas o las que pongan sus nombres en consideración no cumplan los requisitos exigidos, no se puede hablar de contratación directa, y por ende no se infringe la Ley de Garantías.



"La Sala de Consulta y Servicio Civil verificó que las normas que regulan la posibilidad de contratar con particulares las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento económico y/o preservación del patrimonio cultural sumergido (Ley 1675 de 2013, en armonía con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1508 de 2012), imponen la obligación de efectuar una convocatoria pública y permiten la participación de varios oferentes (incluyendo personas distintas del originador, en las APP de iniciativa privada), razón por la cual ninguno de los procedimientos de selección previstos en tales normas corresponde al mecanismo que la ley denomina contratación directa. Por lo tanto, la realización de dichos procesos de selección y la suscripción de los respectivos contratos están permitidos", dice una comunicación del alto tribunal.



En la consulta, el Ministerio de Cultura precisa que el rescate del galéon es un proyecto que se realizará en asociación del Estado con empresa privada, y que para él no se desembolsarán recursos públicos. En ese sentido ya se realizaron los estudios de prefactibilidad y factibilidad.



JUSTICIA