Cambios urgentes que los expertos proponen para salvar la justicia

El prestigio de la Rama Judicial está en uno de sus peores momentos. Los escándalos de corrupción que salpican a dos expresidentes de la Corte Suprema en el supuesto cobro de sobornos a cambio de torcer procesos minan la credibilidad de los colombianos en la justicia. Pero no es la única corte cuestionada. En la última década fracasaron al menos 7 intentos por depurar la cúpula judicial. EL TIEMPO preguntó a expertos cuáles deben ser las reformas por ejecutar y por cuál vía. Este jueves, primera entrega.

1. ¿Qué reformas urgentes necesita la justicia colombiana y cuál

es la vía para hacerlas?

Jaime Castro, exconstituyente y exministro de Gobierno.



Hoy existe un pernicioso cordón umbilical entre el Gobierno, el Congreso, los partidos, las altas cortes y el Consejo de la Judicatura, que también administra la carrera judicial. Ahí está el origen de la politización de la justicia. Urge asegurar la independencia de la Rama Judicial. Ninguna instancia política debe intervenir en su conformación.



Gloria María Borrero, excelencia en la justicia–directora.



Se necesitan reformas urgentes, pero también actos de transparencia que se pueden hacer con las normas actuales. Un asunto clave y transversal es la reforma del órgano de gobierno de la justicia. El Consejo Superior de la Judicatura nunca ha cumplido con esa función y por eso la ausencia de planeación y de controles en la Rama Judicial.



Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exministro de Justicia.



Son dos niveles. En materia de celeridad, no es necesario cambiar leyes sino cumplir los términos procesales.



Se puede aplicar a los procesos ordinarios la celeridad de la tutela.



Es urgente meterles la mano a las facultades de derecho y tener una mejor carrera judicial. En cuanto a la corrupción basta con la aplicación del Código Penal.



Jaime Córdoba Triviño, exmagistrado de la Corte Constitucional.



Establecer la jurisdicción constitucional separada de la ordinaria y la contenciosa con carácter especializado; cambiar el sistema de elección para las altas cortes; crear un sistema más riguroso de prohibiciones, impedimentos e inhabilidades para los jueces, fiscales y abogados y asegurar la transparencia plena del proceso judicial.



Juan Carlos Esguerra, exministro de Defensa y de Justicia.



Se necesitan muchas reformas en materia de justicia pero las más urgentes tienen que ver con la creación de instrumentos adecuados para la investigación y el juzgamiento de las faltas de los aforados constitucionales, particularmente de los miembros del Congreso de la República y de los magistrados de las altas cortes.



Juan Carlos Forero, U. del Rosario-Decano de jurisprudencia



Una eventual reforma no debe concentrarse únicamente en el funcionamiento de las altas cortes sino en la formación de los jueces y el ingreso de ellos a la carrera judicial. Los colombianos tienen muy poco contacto con las altas cortes, el contacto de las personas con la administración de justicia es con el juez del pueblo, con el juez municipal, con promiscuo o con el de pequeñas causas.

2. ¿Cómo debe ser el ente que investigue y juzgue a los altos magistrados

y al Fiscal General?

Jaime Castro



Debe crearse el tribunal de aforados, con ese u otro nombre, que reemplace a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que hoy investiga a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación.

La Corte Constitucional ya dijo que esa decisión solo la puede tomar una asamblea constituyente.



Gloria María Borrero



Hay ilustración suficiente en cuanto a la inoperancia de la Comisión de Investigación

de la Cámara. La falta de controles reales y efectivos, como sucede con los aforados, es una de las razones de la actual crisis. Pero es necesaria una mayor discusión acerca del mecanismo que la reemplace, un mayor consenso incluso con las mismas cortes.



Alfonso Gómez Méndez



No deben tener antejuicio político en el Congreso. Hoy en día en la práctica nadie los investiga y juzga. Debe haber un tribunal judicial de alto nivel.



La Comisión de Acusaciones de la Cámara y en general las funciones judiciales del Congreso deben desaparecer, pues solo han estimulado la impunidad. El tribunal de aforados era una buena solución.



Jaime Córdoba Triviño



Mediante un tribunal autónomo e independiente de los poderes públicos, constituido por magistrados con máximos requisitos, probidad sin tacha y dotado de eficaces instrumentos y medios de investigación. El procedimiento debe ser breve, riguroso y con plenas garantías. Para su elección deben concurrir las universidades mejor calificadas.



Juan Carlos Esguerra



Debe ser eficiente, confiable y estar en manos de personas absolutamente probas. Yo crearía el llamado tribunal de aforados, que además estaba planteado en la reforma de la justicia que se hundió en el año 2012. Debe ser un tribunal compuesto por gente confiable y proba, es decir que no tenga interés personal distinto a administrar justicia.



Juan Carlos Forero



La justicia para los ciudadanos la encarna, por proximidad, el juez del municipio y no los magistrados de las cortes, por eso hay que garantizar que todas las personas que trabajan en la administración de justicia no solo tengan competencias académicas sino también competencias éticas.

3. ¿Debe cambiar el actual sistema de elección de los magistrados de las cortes?

Jaime Castro



Debe cambiarse el actual sistema de elección de los magistrados por uno que no permita a las instancias políticas –Gobierno, Congreso de la República y partidos políticos– tomar parte, ni siquiera indirectamente, en esos nombramientos.

La orden al poder y la clase política debe ser absolutamente contundente: manos fuera de la justicia.



Gloria María Borrero

​

El diseño creado por la Constitución de 91 no es malo: el sistema de pesos y contrapesos crea un equilibrio que, bien aplicado, le sirve al país. Pero sí es necesario que los que elaboran las ternas para altos cargos de la justicia cumplan con responsabilidad, postulen a los mejores de cara al país y nos saquen de esas ternas anodinas.



Alfonso Gómez Méndez



Se puede regresar el sistema de la cooptación anterior a la Constitución de 1991 con reglas claras de meritocracia. No debe intervenir ni el Presidente ni el Congreso. Se deben nombrar magistrados de la judicatura, de la academia y del ejercicio profesional. No más política en la justicia. En este tema la Constitución de 1991 ha sido un rotundo fracaso.



Jaime Córdoba Triviño

​

Sí, el sistema de elección de los magistrados de las Cortes se debe efectuar por un concurso público de méritos y con representación porcentual de la academia -de las mejores universidades públicas y privadas-, la judicatura, las mujeres y el ejercicio profesional y sujeto a la veeduría ciudadana.



Juan Carlos Esguerra

​

Yo eliminaría la instancia del Consejo Superior de la Judicatura y regresaría a la fórmula de la cooptación plena, porque es mucho menos influenciable por la política y por factores externos que han afectado gravemente la administración de justicia. Basta con ver la diferencia entre las altas cortes antes de 1991 y después de 1991.



Juan Carlos Forero



La Constitución del 91 les dio funciones electorales a la Rama Judicial y funciones judiciales al Congreso. Es importante que en una reforma de la justicia se plantee que las altas cortes no tengan en lo posible funciones electorales que no tienen relación con su formación jurídica. Además, ya bastante es la carga de la administración de justicia.

4. ¿Cómo se podría evitar la clientelización y politización de la justicia colombiana?

Jaime Castro



La politización de la justicia se evita con lo que anoté anteriormente y la clientelización es asegurando la vigencia de la carrera judicial y prohibiendo que los familiares de los magistrados de las altas cortes sean contratistas del Estado y ocupen cargos públicos a los que puedan acceder por medio distinto del que prevea la respectiva carrera.



Gloria María Borrero



Una vez más, las funciones electorales de las cortes no son malas de por sí y no por derecha politizan y clientelizan la justicia. Eso pasa, más bien, porque la Judicatura ha permitido que los cargos en provisionalidad sean lo normal en la rama y así se han convertido en una fuente de burocracia tanto para los políticos como para algunos poderosos magistrados.



Alfonso Gómez Méndez



Los magistrados deben limitarse a decidir en derecho. Todas las demás funciones como las electorales las politizan. Los magistrados no pueden tener cuotas en ninguna entidad. Las presidencias deben ser por cuatro u ocho años. De evitarse la viajadera permanente y la asistencia a toda clase de eventos que los distraen de sus funciones.



Jaime Córdoba Triviño



Deben derogarse todas las funciones electorales de las cortes y hacer públicos los mecanismos de deliberación de los altos tribunales, sin perjuicio de la reserva necesaria en algunos casos por razón de la materia. Prohibición absoluta para elegir a parientes de los magistrados y fiscales en cargos de libre nombramiento o provisionalidad.



Juan Carlos Esguerra



Está claro que hay que quitarles a las altas cortes toda potestad de postular o de nombrar otro tipo de funcionarios. En eso nos equivocamos en la constituyente de 1991, creyendo que despolitizábamos esos nombramientos encomendándoselos a los jueces.



Con esto lo que hicimos fue que politizamos a los jueces.



Juan Carlos Forero



Quitarles funciones electorales a las cortes es un paso fundamental para evitar la clientelización y la politización de los tribunales. Es precisamente en esos procesos donde más hechos irregulares se han visto.



