Las explicaciones de Uribe sobre la investigación en su contra

Además de una serie de tuits, el expresidente Álvaro Uribe envió este miércoles un comunicado en el que da sus explicaciones sobre el caso.

La indagatoria

“Las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros”, aseguró. “Cuando me notifiqué en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, expliqué ampliamente a la opinión los testimonios que hasta ese momento había presentado. Una copia fue radicada en el proceso. Ese día, y en otras oportunidades, he pedido que los ciudadanos me informen sobre casos que conozcan de manipulación de testigos en mi contra”, agregó.

Testigos en el exterior

Dijo que en la Fiscalía hay una declaración suya “acerca de testigos que están en el extranjero, que han ofrecido declarar sobre este asesinato (el de Álvaro Gómez Hurtado), sobre las acusaciones contra mi hermano y sobre los pagos del narcotráfico a asesores políticos de Santos con desviaciones a su campaña”.



Dice que esa declaración surgió de una conversación con Andrés Felipe Arias, en una audiencia en Miami, a finales del 2016: “Me informó que extraditados colombianos, que estaban en la misma cárcel, comentaban que las acusaciones contra mi hermano obedecían a un montaje para vengar mi decisión de extradición”.

El ‘Tuso Sierra’

Uribe manifiesta: “Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra (el ‘Tuso’) que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe envié carta a la Corte para que lo escucharan”.

La exfiscal Hilda Niño

“Me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera, me expresó que su familia es amiga de la familia de la exfiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la Fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella y nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado”.

Juan Monsalve

“Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juan Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enrique Pardo. Dije a Vicky que le comunicara al abogado quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte”.



Uribe también dijo que su abogado, Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, un diputado del Huila y Álvaro Hernán Prada fueron citados a una emboscada judicial en la que no cayeron.



“El doctor Jaime Lombana, quien ignoraba totalmente el tema, ha narrado públicamente cómo Monsalve utilizó una visita suya al recluso Enrique Pardo para tratar de involucrarlo. Los doctores Ernesto Macías, Paloma Valencia y un diputado del Huila tampoco cayeron en la trampa”, afirmó.

Álvaro Hernán Prada

Sobre el representante a la Cámara, también llamado a indagatoria por la Corte, Uribe dijo que “se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos”.

Afirmó que a Prada “lo abordaron, le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve, me llamó, me preguntó si ese testigo existía, le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como ojalá diga la verdad. Tiempo después el doctor Prada me informó que todo había sido un montaje, poca importancia asigné hasta que aparecieron los periodistas que suelen maltratarme”.

La Corte Suprema

“Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión, y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos”, aseguró el senador.

También dijo que hará llegar esta información a los magistrados y la ampliará en lo que conozca.



