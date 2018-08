Jueces anticorrupción y fin de Justicia y Paz, en reforma de justicia

A finales de septiembre, el Gobierno presentará un nuevo proyecto de reforma de la justicia, que esta vez será concertada con las altas cortes y las cabezas de la Rama Judicial.

Así lo anunció este martes la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, tras un encuentro con los presidentes de las altas cortes y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para discutir los principales puntos de esa transformación. En la reunión se trataron 11 puntos que implican reformas constitucionales y 14 puntos sobre cambios legales.



Según la ministra, fue una “reunión muy cordial” en la que se fijó un cronograma de trabajo. En el encuentro se trataron temas sobre el presupuesto y la colaboración armónica entre las ramas del poder.

El consenso es clave, pues la reforma de equilibrio de poderes tramitada en el 2015 –que generó fuertes críticas de las cabezas de la justicia– terminó siendo tumbada casi en su totalidad en la Corte Constitucional.



Borrero aseguró que se habló sobre los problemas del sistema penal acusatorio para “desatascar la realización de audiencias”, pues una de cada cuatro diligencias se cancela.



Además, el Gobierno planteó la necesidad de crear cargos para jueces especializados contra la corrupción y la extinción de dominio, así como herramientas para fortalecer los sistemas de información de los juzgados.



También se estudió una reforma de la disciplina judicial, la cual está hoy a cargo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, ya que aún no ha sido creada, por falta de regulación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que fue de lo poco que se salvó de la anterior reforma.

El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, dijo que en la reunión también se debatió sobre el mecanismo para fortalecer las primeras y segundas instancias en los procesos judiciales y cómo hacerlo con las altas cortes como órganos de cierre.



“Hay un ambiente de diálogo y escucha mutua. Esta es una reforma de tracto sucesivo que va a tomar un tiempo. Hay que hacer muchos esfuerzos, y algunos no tendrán concreción en el corto plazo”, dijo Bula.



Bula también afirmó que se está estudiando la forma en la que puedan quitárseles a las cortes las funciones electorales, pues hasta ahora el Congreso ha archivado esas iniciativas.



José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, aseguró que la idea básica es que la administración de la justicia sea eficiente, eficaz y llegue a la base de la comunidad. “Para eso se requieren más jueces, mayor presupuesto y perfilar cambios en los procedimientos”, dijo.



El fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que se planteó la posibilidad de agotar la ley de Justicia y Paz, es decir, de darle un cierre, así como a la Ley 600, para que Colombia tenga un solo sistema de justicia penal. “Esa convivencia ha afectado la eficiencia del sistema penal”, dijo.



El Fiscal agregó además que la ley de Justicia y Paz "no puede seguir cabalgando lentamente”, cuando esos recursos podrían ser usados en la justicia ordinaria.



Martínez también dijo que se habló sobre hacer un uso más racional de la acción penal: “Colombia no puede seguir transitando por la criminalización de toda clase de conductas sociales”, aseguró.



JUSTICIA