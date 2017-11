Altas Cortes solo conocerían tutelas contra sentencias judiciales

El presidente Juan Manuel Santos anunció el jueves que la próxima semana estará lista una reforma al decreto 1382 del año 2000 que reguló las tutelas. Con esa transformación, el Gobierno les quitará a las altas cortes la competencia para conocer tutelas contra autoridades del orden nacional.

Así, la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura solo conocerían las tutelas que se presenten contra las sentencias judiciales, lo que, según Santos, permitiría una mayor descongestión en la justicia para hacerla “más eficiente, pronta y eficaz”.



Esta responsabilidad, según informó el Presidente, quedaría en primera instancia en los jueces del circuito, y posteriormente serían los tribunales superiores o administrativos, y los consejos seccionales, los que decidan sobre la tutela en una segunda instancia.



Santos hizo este anuncio en el cierre del bicentenario del Consejo de Estado en el que defendió, además de la reforma de la tutela, el proyecto de reforma de la justicia en el que viene trabajando el Gobierno.



Sobre la reforma de la tutela, Santos dijo que aunque este recurso ha significado un avance enorme para la protección de derechos fundamentales, también se ha convertido en uno de los principales factores de congestión judicial.



Por ejemplo, explicó que, según cifras de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, el Consejo de Estado recibió el año pasado 6.350 tutelas, de las cuales un poco más de la mitad eran contra providencias judiciales, pero el resto fueron entabladas contra autoridades nacionales.



“Por un lado, ocupa una parte muy importante de la capacidad de la Rama y, por el otro, impide que los jueces se concentren en los asuntos propios de su competencia especializada”, aseguró el mandatario.



Por eso, Santos afirmó que la transformación del decreto “no solo va a reducir la enorme congestión que tienen las cortes por las acciones de tutela, sino que también va a acercar a los ciudadanos a la justicia, pues las acciones de tutela que interpongan van a ser conocidas por jueces de su distrito judicial”.

Reforma de la justicia

El Presidente afirmó que un revolcón a las instituciones generaría en este momento “incertidumbre y polarización”, por lo que invitó a que, en lugar de una transformación completa, se fortalezca la institucionalidad vigente.



Por eso, dijo que la reforma de la justicia que se le presentará al Congreso abordará temas urgentes, como un rediseño de las facultades electorales de las altas cortes, y potenciará los valores y principios que deben regir para quienes ejercen el derecho.



En el homenaje al Consejo de Estado, el Presidente también señaló que esa institución cumple una función clave para fortalecer la democracia en el país. Según dijo, se trata de un organismo defensor de “los derechos y las libertades de los ciudadanos frente a los abusos del poder”, y en medio de esa función puede “recuperar la confianza que muchos ciudadanos han perdido en sus instituciones”.



Agregó que como la “transparencia en la Rama Judicial es una tarea urgente”, las funciones que ha cumplido el Consejo de Estado en ese sentido son “un ejemplo para todos”.



En el evento también participó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que la lucha contra la corrupción no solo es un trabajo de los órganos de control, sino de toda la sociedad. “El ciudadano no puede ser un espectador”, dijo.



El Fiscal informó que, por ejemplo, de los 32 departamentos, en 12 se han identificado hechos de corrupción en los programas de alimentación escolar. La Fiscalía tiene otras 12 investigaciones. En ese sentido, Martínez dijo que se debe recuperar la legitimidad del poder judicial “porque las sanciones penales no están disminuyendo el delito”.



Por su parte, el procurador Fernando Carrillo afirmó que si no se hace una autorreforma de la justicia, va a “llegar la guillotina de la constituyente”.



Por eso, el Procurador afirmó que el gran desafío que hoy tiene el sector judicial es mostrar la capacidad de “autorregularse, autorreformarse y autodisciplinarse, para levantarse en estas circunstancias de adversidad”, ante los escándalos de corrupción que han tocado a las altas cortes.



Asimismo, el jefe del Ministerio Público insistió en que la gran reforma debe comenzar “con la recuperación de la ética por parte de los funcionarios judiciales y, en general, de los empleados de todas las instituciones”.



Al final, Carrillo concluyó: “Estamos viviendo un momento de crisis donde se ha mancillado la imagen de la Rama Judicial”, e insistió en la importancia de que el Presidente retire las ternas que había postulado para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las cuales están demandadas ante el Consejo de Estado, y afirmó que debían pasar por un concurso de méritos.



Al cierre del evento, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, señaló que la desfavorabilidad de la imagen de la justicia es un mensaje para que se tomen medidas definitivas, pues, según la última encuesta Gallup, la mala imagen de esta Rama está en el 84 por ciento.



